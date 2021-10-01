倩碧水磁場保濕凝膠900元、朵法潔面膏799元！招牌明星好物　立刻大囤貨

文／C編

去週年慶又怕人擠人，那就上網入手吧！「Her森森」推出倩碧水磁場72H保濕凝膠、水磁場100H保濕凝膠，還有DARPHIN花梨木按摩潔面膏、全效舒緩精華液，通通都是明星商品，799元起相當優惠，保濕、補水是一年四季都必須做的功課，尤其換季時節，更是要加強，現在補貨剛剛好。

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【CLINIQUE倩碧水磁場100H超循環保濕凝膠】200ml，原價2800元、特價1899元

倩碧的水磁場保濕凝膠是品牌的超級經典，先前升級之後，質地更加輕爽，好吸收，不但可以在保養的最後一步，封存所有營養精華，也可以當作晚安凍膜，厚敷經過一整晚，為肌膚補水保濕。

【CLINIQUE倩碧水磁場72H超循環保濕凝膠】75ml，原價1200元、特價900元

雖是前一代的水磁場保濕凝膠，但滋潤度很高，很多人都會趁著週年慶一次買爆，在美妝版一直都是經典不敗，就算不常打廣告，也默默賣得超級好，所有女孩只要看到特價，都是4、5罐的囤貨，因為實在太好用，當然要趁特價買起來囤。

【DARPHIN朵法花梨木按摩潔面膏】40ml，原價1270元、特價799元

朵法的花梨木按摩潔面膏是品牌的明星經典商品，很多人就是為這一罐買到VIP，「這罐超好用，味道也超愛的」、「這罐卸妝是我用過最好用的，無法言語的好用」，不僅卸妝卸得乾淨，重點是香味也很療癒，難怪成為很多人的最愛。

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【DARPHIN朵法全效舒緩精華液】50ml，原價5500元、特價1999元

朵法另一款明星商品，絕對非全效舒緩精華液莫屬，有每3分鐘即售出一罐的紀錄，每2名消費者中，就有一人購買，因為水狀的精華質地，一抹就迅速吸收進肌膚底層，加上蘊含洋甘菊、山楂、牡丹三大草本植萃成分，讓肌膚狀態更好，而且香味很療癒。