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專家教3招遠離換季乾癢、敏感肌！喝蜂蜜、吃對食物都有幫助

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▲▼專家教3招遠離換季乾癢、敏感。（圖／翻攝unsplash、pexels、IG）

▲飲食均衡有助於避免換季時肌膚不適。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels、IG@94_j.a

時序開始由夏入秋，每到換季時節天氣忽冷忽熱，肌膚變得敏感不穩定，有時乾燥搔癢，有時又出油，讓人好困擾，除了適當使用護膚品調理，飲食上做好營養補給也有幫助。知名營養師高敏敏就分享換季養膚的3大秘訣，教你怎麼吃、喝什麼才能幫助維持肌膚穩定不敏感。

▲▼專家教3招遠離換季乾癢、敏感。（圖／翻攝unsplash、pexels、IG）

高敏敏表示，不少人都有換季要多吃進補食物的概念，但她表示要避免過度進補與暴飲暴食，應該均衡飲食、吃原型食物，多補充水分且減少刺激。除此之外，從肌膚清潔、飲食到水分補給三管齊下，更能幫助擁有好肌膚。

＃沐浴水溫很重要

沐浴時水溫不宜過熱，避免使肌膚受損，沐浴最佳適合水溫約為38～40度，搭配溫和沐浴產品，幫助維持肌膚水分。

＃蜂蜜奇亞籽檸檬取代飲料

高敏敏建議可自製蜂蜜奇亞籽檸檬來喝，蜂蜜相較一般精緻糖，含有較多維生素、礦物質、胺基酸及天然酵素，可作為飲品調味，幫助補充水分，潤滑消化道、促進代謝。

製作方式也很簡單，只要準備蜂蜜一匙、檸檬半顆、奇亞籽一匙，搭配500ml開水攪拌均勻即可。

▲▼專家教3招遠離換季乾癢、敏感。（圖／翻攝unsplash、pexels、IG）

＃3種養膚食物

吃得好，皮膚就好，高敏敏建議可多吃以下3種食物：

1.水梨：含有高鉀、高纖，能幫助調節血壓、平衡腸道菌相，清熱鎮靜。

2.銀耳：富含膳食纖維、植物性果膠質、胺基酸，可滋潤消化道，幫助順暢。

3.南瓜：每100g南瓜含有高達3681 I.U.維生素Ａ，可保護皮膚及粘膜健康。

▲▼專家教3招遠離換季乾癢、敏感。（圖／翻攝unsplash、pexels、IG）

最後她也提到，換季進補不是不可以，但要注意以下5點。

1.進補宜注重原味，減少鈉含量，利用蔥、薑、蒜、枸杞等用天然食材帶出鮮甜。

2.喝湯前可先將浮油撈掉，捨棄內臟類及肥肉，選用低脂肉品，減少過多脂肪攝取。

3.建議以當季蔬菜取代火鍋料，更高纖且少負擔。

4.少量多次飲用溫開水幫助身體吸收，別牛飲或口渴才喝水。

5.多喝溫開水，注意水溫勿過熱，容易傷害咽喉及消化道粘膜。

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關鍵字：

保養, 護膚, 換季, 乾癢, 搔癢, 敏感, 調理, 飲食, 秘訣, 營養師, 高敏敏

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