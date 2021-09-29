fb ig video ETtoday search mobile

巴黎時裝周／DIOR爆款搶先看　動物戒指、迷你保齡球包放進必買清單

>

▲DIOR 2022春夏 巴黎時裝周。（圖／品牌提供）

▲動物紋、戒指、保齡球包，都有望成為爆款。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 綜合報導

DIOR在巴黎時裝周端出2022春夏大秀，各種強烈的顏色是一眼看去的焦點，從服裝到場景皆然，與過往的印象很不一樣，魔鬼藏在細節裡，女裝創意總監Maria Grazia Chiuri其實回到了1960年代，從服裝輪廓到配件，無一不吸睛，很有態度的保齡球包、動物圖紋、大戒指等，都有「爆款相」，趕緊放進清單裡。

▲Jisoo DIOR巴黎時裝周。（圖／品牌提供）

▲Jisoo DIOR。（圖／翻攝Jisoo IG）

▲Jisoo穿著2022早春系列洋裝看秀。（圖／品牌提供、翻攝Jisoo IG）

2022春夏巴黎時裝周開跑，拋開過去幾季以影片、線上直播發表新作，實體秀回歸，彷彿又回到疫情還沒出現、各路人馬齊聚朝聖時尚圈大事的時候。韓國女團BLACKPINK成員Jisoo飛往巴黎參加DIOR大秀，她穿著2022早春系列洋裝現身，秀出一雙長腿，也在IG上秀出DIOR送上的新包，彰顯品牌大使身份。

▲巴黎時裝周 DIOR 2022春夏。（圖／品牌提供）

▲巴黎時裝周 DIOR 2022春夏。（圖／品牌提供）

▲DIOR的2022春夏大秀，像一場大型的遊戲。

▲巴黎時裝周 DIOR 2022春夏。（圖／品牌提供）

▲巴黎時裝周 DIOR 2022春夏。（圖／品牌提供）

▲黑色裙裝十足優雅。

2022春夏秀場，好似一個巨大的俄羅斯輪盤，模特兒走出來、站在格子裡，再有人出來，她們便移動一格，很有輪盤轉動的感覺，其實這是義大利藝術家Anna Paparatti的裝置藝術《The Game of Nonsense》（胡謅遊戲），以30幅共計300平方公尺的創作組成，Nonsense是沒有道理、胡說八道，也可以說是不粉飾、最直接的反射，與2022春夏系列的新風貌相輔相成。

▲巴黎時裝周 DIOR 2022春夏。（圖／品牌提供）

▲巴黎時裝周 DIOR 2022春夏。（圖／品牌提供）

▲色塊、寬鬆剪裁、運動感，都令人眼睛一亮。

▲巴黎時裝周 DIOR 2022春夏。（圖／品牌提供）

▲經典藤格紋出現在服裝上。

Maria Grazia Chiuri以DIOR在1961年由當時創意總監Marc Bohan打造的Slim Look為核心，延伸發展，重現Bohan視野下的色塊美學，效果相當強烈。開場的黑色裙裝、風衣是引子，色彩逐漸變得鮮豔明朗，接著線條放鬆，以Boxy剪裁打造外套、短褲，優雅的平底鞋轉為綁帶靴，運動甚至拳擊感油然而生。

立體感的刺繡、潛水布料、尼龍材質、蓬蓬的藤格紋等，讓服裝變化多端，除了色彩，老虎、鱷魚等動物圖案，讓DIOR的野性激發，非常有型。

▲巴黎時裝周 DIOR 2022春夏。（圖／品牌提供）

▲巴黎時裝周 DIOR 2022春夏。（圖／品牌提供）

▲巴黎時裝周 DIOR 2022春夏。（圖／品牌提供）

▲巴黎時裝周 DIOR 2022春夏。（圖／品牌提供）

▲動物紋搶眼又有力量，相當有型。

微型包仍在浪頭，小小的Lady Dior黛妃包、Caro，單手抓著都可以，Bobby變扁，還有小巧的保齡球包，單色的已經夠可愛，印上動物圖案更有趣。各種顏色、形狀的戒指，在系列中也佔了很大篇幅，一次多戴幾個，再拎個包，時髦透頂。

▲巴黎時裝周 DIOR 2022春夏。（圖／品牌提供）

▲巴黎時裝周 DIOR 2022春夏。（圖／品牌提供）

▲巴黎時裝周 DIOR 2022春夏。（圖／品牌提供）

▲巴黎時裝周 DIOR 2022春夏。（圖／品牌提供）

▲迷你保齡球包很有特色，微型包仍是焦點，黃色Bobby包很可愛，而且變扁了。

▲巴黎時裝周 DIOR 2022春夏。（圖／品牌提供）

▲巴黎時裝周 DIOR 2022春夏。（圖／品牌提供）

▲配件、細節都相當精彩。

►巴黎時裝周／YSL「手拿包夾褲頭」引領風潮　背後繆思女神大有來頭

►BURBERRY「解構風衣」轉身露翹臀！2022春夏迷上「洞洞裝」

►米蘭時裝周／FENDI世紀聯名VERSACE超勾魂！「變形印花包」傻傻分不清

關鍵字：

巴黎時裝周, DIOR, Jisoo, 2022春夏, Maria Grazia Chiuri

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

ET Fashion

推薦閱讀

「憑實力單身」星座Top 3 ！第一名月老也難助，曖昧對象變兄弟

「憑實力單身」星座Top 3 ！第一名月老也難助，曖昧對象變兄弟

3大星座身體住著老靈魂！第一名不喜歡與人爭，像個歷盡滄桑的老人

3大星座身體住著老靈魂！第一名不喜歡與人爭，像個歷盡滄桑的老人

凱特王妃紅毯戰袍「金色斗篷裝」打趴全場！　曬傲人曲線霸氣破表

凱特王妃紅毯戰袍「金色斗篷裝」打趴全場！　曬傲人曲線霸氣破表

別傻傻不吃！營養師曝「3款陽春便當配菜」，營養價值卻破表 美女網紅透視裝胸形全都露　靠兩顆金扣遮點 10／1世界咖啡日優惠整理包　星巴克、85度C等6大連鎖至多「買一送一」 10位男星古裝比時裝更帥更霸氣　陳曉、肖戰大寫「仙氣」在臉上 12位男星越老越帥！吳奇隆、鍾漢良、林雨申完全不輸年輕弟弟 「最愛搞失蹤」3大黑名單星座！　第一名分手也要拖，回訊息比登天難 英IKEA「鯊魚抱枕」走入歷史！斷貨將停售　台灣情況回應了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面