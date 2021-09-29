巴黎時裝周／DIOR爆款搶先看　動物戒指、迷你保齡球包放進必買清單

▲動物紋、戒指、保齡球包，都有望成為爆款。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 綜合報導

DIOR在巴黎時裝周端出2022春夏大秀，各種強烈的顏色是一眼看去的焦點，從服裝到場景皆然，與過往的印象很不一樣，魔鬼藏在細節裡，女裝創意總監Maria Grazia Chiuri其實回到了1960年代，從服裝輪廓到配件，無一不吸睛，很有態度的保齡球包、動物圖紋、大戒指等，都有「爆款相」，趕緊放進清單裡。

▲Jisoo穿著2022早春系列洋裝看秀。（圖／品牌提供、翻攝Jisoo IG）



2022春夏巴黎時裝周開跑，拋開過去幾季以影片、線上直播發表新作，實體秀回歸，彷彿又回到疫情還沒出現、各路人馬齊聚朝聖時尚圈大事的時候。韓國女團BLACKPINK成員Jisoo飛往巴黎參加DIOR大秀，她穿著2022早春系列洋裝現身，秀出一雙長腿，也在IG上秀出DIOR送上的新包，彰顯品牌大使身份。

▲DIOR的2022春夏大秀，像一場大型的遊戲。

▲黑色裙裝十足優雅。

2022春夏秀場，好似一個巨大的俄羅斯輪盤，模特兒走出來、站在格子裡，再有人出來，她們便移動一格，很有輪盤轉動的感覺，其實這是義大利藝術家Anna Paparatti的裝置藝術《The Game of Nonsense》（胡謅遊戲），以30幅共計300平方公尺的創作組成，Nonsense是沒有道理、胡說八道，也可以說是不粉飾、最直接的反射，與2022春夏系列的新風貌相輔相成。

▲色塊、寬鬆剪裁、運動感，都令人眼睛一亮。





▲經典藤格紋出現在服裝上。

Maria Grazia Chiuri以DIOR在1961年由當時創意總監Marc Bohan打造的Slim Look為核心，延伸發展，重現Bohan視野下的色塊美學，效果相當強烈。開場的黑色裙裝、風衣是引子，色彩逐漸變得鮮豔明朗，接著線條放鬆，以Boxy剪裁打造外套、短褲，優雅的平底鞋轉為綁帶靴，運動甚至拳擊感油然而生。

立體感的刺繡、潛水布料、尼龍材質、蓬蓬的藤格紋等，讓服裝變化多端，除了色彩，老虎、鱷魚等動物圖案，讓DIOR的野性激發，非常有型。

▲動物紋搶眼又有力量，相當有型。



微型包仍在浪頭，小小的Lady Dior黛妃包、Caro，單手抓著都可以，Bobby變扁，還有小巧的保齡球包，單色的已經夠可愛，印上動物圖案更有趣。各種顏色、形狀的戒指，在系列中也佔了很大篇幅，一次多戴幾個，再拎個包，時髦透頂。

▲迷你保齡球包很有特色，微型包仍是焦點，黃色Bobby包很可愛，而且變扁了。





▲配件、細節都相當精彩。

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