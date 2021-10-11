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「小白T」太好搭！歐陽娜娜、Jisoo搶穿　Tiffany「下半身失蹤」曬腿辣翻

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記者王蓁蓁 / 台北報導

什麼樣的單品能夠一年四季都百搭、完全不怕過季？悠閒又高質感的「小白T」不論是搭配丹寧或是混搭西裝外套，就算只是普通單穿也很ok，一點都不用擔心出錯，即便是穿慣精品華服的明星們，也都超愛在私服裡穿搭！以下就來盤點各大品牌們近幾季推出的質感白T，順便跟著女星們掌握搭配原則。

GIVENCHY

▲小白T盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG）

▲小白T盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG）

▲GIVENCHY MMW 印花修身版型 T恤，NT$17,000。（圖 / 翻攝品牌官網）

GIVENCHY這款圓領白Ｔ與常見的T恤設計較不同，袖子、與衣服下襬都偏短，整體輪廓上更加符合女性較纖瘦的版型，襯托出身體輪廓之外、也更有型，中央綴有草寫與標準品牌字樣，在極簡中不失細節感。

▲小白T盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG）

▲小白T盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG）

▲歐陽娜娜以淡紫色西外混搭白T。（圖 / 翻攝IG@nanaouyang）

歐陽娜娜運用西裝外套搭配這件GIVENCHY印花白T，簡搭混搭出正式與街頭，只見她聰明選穿淡紫色的外套，凸顯皮膚白皙之外，加上下半身以裙裝跟T恤作對比，輕鬆遊走在休閒與優雅之間。

DIOR

▲小白T盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG）

▲小白T盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG）

▲小白T盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG）

▲Jisoo以「J'ADIOR 8」T 恤搭配丹寧褲裝與馬丁靴穿出率性感，NT$28,000。（圖 / 翻攝品牌官網、IG@sooyaaa__）

「J'ADIOR 8」取自Christian Dior招牌的幸運數字，看似佔滿衣服的字樣，卻因為亞麻棉布＋純棉平紋布材質而不會過分搶眼，就連觸感也更加舒適、十分好上身。Jisoo飛去巴黎看秀時在鐵塔前，便以丹寧褲裝腳踩率性馬汀靴擺拍，將柔軟白T簡單穿出俐落氣息。

▲小白T盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG）

▲Tiffany運用「下半身失蹤」的方式穿搭DIOR「J'ADIOR 8 」T 恤，NT$28,000。（圖 / 翻攝IG@tiffanyyoungofficial）

同一款T恤，前少女時代成員Tiffany則是運用「下半身失蹤」的方式強調腿部比例，擁有公認「最佳美腿比例」的她，一雙白皙長腿簡直超級吸睛，加上尖頭穆勒高跟鞋，長腿可以說是幾乎要把畫面佔滿，搭配隨手綁起公主頭，慵懶又隨意。

CELINE

▲小白T盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG）

▲小白T盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG）

CELINE短板T恤，NT$13,000。（圖 / 翻攝品牌官網）

▲小白T盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG）

▲Lisa穿搭同樣版型的類似款耍辣。（圖 / 翻攝IG@lalalalisa_m）

短版剪裁的白T，簡單舒適之餘，還能讓女孩們小露腰身耍辣，跟上近年大勢的「露腰風潮」，中央極簡的CELINE字樣，則彰顯品牌一如往常的低奢感，像Lisa穿搭同樣版型的類似款，只是隨意搭配運動長褲，中空的設計輕鬆就能拉出比例增添造型層次感。

GUCCI

▲小白T盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG）

▲小白T盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG）

▲「25 Gucci」印花T卹。（圖 / 翻攝品牌官網）

這款運動十足的白T，上方大大的數字彷彿運動員的編號般顯眼，事實上這是GUCCI創意總監Alessandro Michele的幸運數字，1921則是創始人Guccio Gucci創立品牌的年份，就連座落在衣服背後的「Blind For Love」字樣也是Alessandro Michele著迷不已的標語，可以說這款T恤橫跨了世代將GUCCI經典串連在一起。

▲小白T盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG）

▲小白T盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG）

▲IU以Oversize的方式穿搭同款T恤。（圖 / 翻攝IG@dlwlrma）

此款也推出了許多配色，只見IU以Oversize的方式穿搭同款T恤，並內搭黑色高領強調層次，讓Ｔ恤穿搭一點都不單調，個子偏嬌小的她，在下半身則選穿短褲讓整體比例不會被吃掉，牛仔布的材質也碰撞出多層次感。

SAINT LAURENT

▲小白T盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG）

▲小白T盤點 。（圖／翻攝IG）

▲朴敏英穿著SAINT LAURENT的Logo 白T，NT$ 11,300。（圖／翻攝品牌官網、IG@rachel_mypark）

看完以上滿版字樣的白T，喜歡小Logo的女孩們絕對不能錯過這件SAINT LAURENT小標誌T恤，細看還能發現Logo中央綴有一小塊紅色色塊作出對比，是品牌汲取於荷蘭新造型主義大師皮特蒙德里安（Piet Mondrian）作品的靈感，版型寬鬆、硬挺，就連女神朴敏英曾也在IG中曬出這款白T穿搭。

▲小白T盤點 。（圖／翻攝IG）

▲Rosé機場穿搭中也出現同款黑色T恤。（圖／翻攝IG@roses_are_rosie）

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關鍵字：

小白T, 盤點, GIVENCHY, DIOR, CELINE, GUCCI, SAINT LAURENT, YSL, 歐陽娜娜, Jisoo, Tiffany, Lisa, IU, 朴敏英, Rose

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