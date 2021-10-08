fb ig video ETtoday search mobile

「娜諾」造型失誤！遭酸高級臉也無法挽救　網批：得罪造型師？

>

編輯 / Jhen　圖 / 翻攝IG@kittychicha

擁有「泰版水原希子」之稱的琦察雅阿瑪塔庫爾（Chicha Amatayakul），憑藉Netflix原創泰劇《轉學來的女生》女主角「娜諾」爆紅，招牌的高級厭世臉更讓她深受時尚圈喜愛，是許多精品品牌的寵兒，不過她近日釋出為手機品牌代言的廣告大片，卻讓不少網友們直呼：「得罪造型師？」只見她戴上假髮拍攝看起來卻超不自然，下一套將手機套上身的造型更是讓網友質疑，「預算不足？」。

▲「娜諾」造型失誤 。（圖／翻攝IG）

▲「娜諾」造型失誤 。（圖／翻攝IG）

以《轉學來的女生》圈粉無數的Chicha，27歲的年齡在劇中素顏出演高中令人十分驚艷，精緻又空靈的五官也讓她因此被網友封為「泰版水原希子」，可以說顏值超高的她，幾乎任何造型都能完美駕馭，而此次為泰國小米手機拍攝廣告畫報，Chicha以黑色假髮入鏡，畫面中生硬的髮流卻讓她頭頂看起來過分厚重，一點都不自然，頭部比例也很奇怪，令粉絲直言：「我知道是假髮、但也太假了」、「髮型師真的別鬧」。

▲「娜諾」造型失誤 。（圖／翻攝IG）

▲「娜諾」造型失誤 。（圖／翻攝IG）

下一套Chicha運用透明PVC背心，直接將不同顏色的小米手機「穿上身」，並以露出纖瘦鎖骨與腰身耍辣，但網友們目光卻無法集中在她惹火之姿，直呼：「看起來好廉價」、「這就是傳說中『惹怒造型師的造型』吧」，緊接著Chicha換穿紅色浴袍搭配性感洞洞網襪，且不忘擺出一雙傲人長腿吸睛，不過網友們還是不買單，「這是柵欄網嗎？」、「Chicha的顏值也無法拯救了」、「該換造型師了」。

►泫雅男友把「絕版LV包」剪了當髮帶！地表最狂情侶造型　挑戰有錢人極限

►盤點林依晨關於人生、愛情的正能量金句：小孩會點亮我內心的某些角落


 

關鍵字：

娜諾, Chicha Amatayakul, 泰版水原希子, 轉學來的女生

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

ET Fashion

推薦閱讀

不用花大錢！網揭7個「睡前好習慣」，讓你悄悄變美

不用花大錢！網揭7個「睡前好習慣」，讓你悄悄變美

直擊！台北UNIQLO旗艦店全曝光　鮮花區美爆絕對要打卡

直擊！台北UNIQLO旗艦店全曝光　鮮花區美爆絕對要打卡

楊祐寧夫婦狂愛勞力士　老婆曬47萬綠面夯錶

楊祐寧夫婦狂愛勞力士　老婆曬47萬綠面夯錶

生蛋竟讓頭髮掉不停！營養師教你落髮、頭皮不適「聰明吃」 人生必吃的Buffet！艾美探索廚房、原素食府吃到飽下殺490元起 智商最高的TOP 3星座！第一名簡直天生聰明，想要騙他比登天還難 炎亞綸奪金掛紅布條被管委會拒絕　來臺北時裝週「至少前二帥」 星巴克10／4起「連續4天」再推買一送一　每天限定9小時 「3星座男」最疼老婆！雙魚超體貼、第1名婚後大轉性 有人蹺班排隊！UNIQLO旗艦店開幕近300人聚集　一進門搶「這個」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面