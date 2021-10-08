「娜諾」造型失誤！遭酸高級臉也無法挽救　網批：得罪造型師？

編輯 / Jhen 圖 / 翻攝IG@kittychicha

擁有「泰版水原希子」之稱的琦察雅阿瑪塔庫爾（Chicha Amatayakul），憑藉Netflix原創泰劇《轉學來的女生》女主角「娜諾」爆紅，招牌的高級厭世臉更讓她深受時尚圈喜愛，是許多精品品牌的寵兒，不過她近日釋出為手機品牌代言的廣告大片，卻讓不少網友們直呼：「得罪造型師？」只見她戴上假髮拍攝看起來卻超不自然，下一套將手機套上身的造型更是讓網友質疑，「預算不足？」。

以《轉學來的女生》圈粉無數的Chicha，27歲的年齡在劇中素顏出演高中令人十分驚艷，精緻又空靈的五官也讓她因此被網友封為「泰版水原希子」，可以說顏值超高的她，幾乎任何造型都能完美駕馭，而此次為泰國小米手機拍攝廣告畫報，Chicha以黑色假髮入鏡，畫面中生硬的髮流卻讓她頭頂看起來過分厚重，一點都不自然，頭部比例也很奇怪，令粉絲直言：「我知道是假髮、但也太假了」、「髮型師真的別鬧」。

下一套Chicha運用透明PVC背心，直接將不同顏色的小米手機「穿上身」，並以露出纖瘦鎖骨與腰身耍辣，但網友們目光卻無法集中在她惹火之姿，直呼：「看起來好廉價」、「這就是傳說中『惹怒造型師的造型』吧」，緊接著Chicha換穿紅色浴袍搭配性感洞洞網襪，且不忘擺出一雙傲人長腿吸睛，不過網友們還是不買單，「這是柵欄網嗎？」、「Chicha的顏值也無法拯救了」、「該換造型師了」。

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