風・Luxury／江詩丹頓曝光最強訂製　把世界名畫微縮到懷錶上

▲江詩丹頓發表收藏家訂製的懷錶Les Cabinotiers閣樓工匠西敏寺鐘聲自鳴報時懷錶Tribute to Johannes Vermeer。（圖／江詩丹頓提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

近日鐘錶圈的焦點新作，首推瑞士名錶江詩丹頓（Vacheron Constantin）專注於私人訂製的Les Cabinotiers閣樓工匠部門，歷經8年為一位收藏家創作獨一無二的西敏寺鐘聲自鳴報時懷錶Tribute to Johannes Vermeer，可從806個零件組成的自製3761手動上鍊機芯、錶底蓋由琺瑯藝術大師Anita Porchet微繪荷蘭知名畫家維梅爾（Johannes Vermeer）名畫《戴珍珠耳環的少女》、錶殼精雕圖案等3個面向欣賞。

▲江詩丹頓Les Cabinotiers閣樓工匠西敏寺鐘聲自鳴報時懷錶Tribute to Johannes Vermeer歷經8年打造。



一般私人訂製時計，外界無從一探究竟，但此次江詩丹頓與訂製者大方分享此傑作，訂製的收藏家表示：「我一直夢想收藏一枚真正的西敏寺鐘聲報時懷錶，以五個音簧對應五個音錘傳遞聲音，並具備大自鳴和小自鳴兩種報時模式，並且採用微繪琺瑯工藝裝飾。」品牌為他圓夢，除了陀飛輪裝置，同時打造五個獨立的音錘分別對應五個音簧，組成和諧的西敏寺鐘樂聲大自鳴、小自鳴和三問報時功能，9時位置有選擇器提供響鈴、夜間靜音、完全靜音等3種模式。

▲錶底蓋由琺瑯藝術大師Anita Porchet運用微繪琺瑯工藝，再現荷蘭畫家維梅爾名作《戴珍珠耳環的少女》。

精巧裝飾更是西敏寺鐘聲自鳴報時懷錶Tribute to Johannes Vermeer的重點，江詩丹頓委託業界赫赫有名的琺瑯藝術大師Anita Porchet，於軍官式錶底蓋微繪荷蘭畫家維梅爾1665年左右的名畫《戴珍珠耳環的少女》，她歷經7個月於直徑98毫米的方寸之間微繪，在爐內反覆燒20次達到完美境界。

▲江詩丹頓於錶側飾有精美的手工雕刻圖案。

而Les Cabinotiers閣樓工匠西敏寺鐘聲自鳴報時懷錶Tribute to Johannes Vermeer懷錶的精雕裝飾也令人讚嘆，錶殼側邊呈現茛苕葉和鬱金香花組成的圖案，外緣環飾一圈宛如「珍珠」的雕刻圖案，懷錶頂端的吊環則雕飾一對威風的立體雄獅，任何角度欣賞都是一件精緻藝術品。

▲積家推出限量10只的Reverso Tribute Minute Repeater翻轉系列三問報時腕錶，8,600,000元。（圖／積家提供）

今年歡慶Reverso翻轉系列問世90周年的積家（Jaeger-LeCoultre），也是問錶領域的佼佼者，推出限量10只的Reverso Tribute Minute Repeater翻轉系列三問報時腕錶，聚焦於內載全球獨創的長方形三問報時機芯，具專利「Trébuchet」天秤錘、靜音調節裝置和新一代音簧等先進技術，不僅報時聲音清脆響亮，也克服傳統齒輪式調速器運作聲響過大問題，正面錶盤採全鏤空設計，因此能欣賞三問報時的運作，而翻轉後的背面錶盤相對低調，以日內瓦波浪飾紋的主機板為面盤顯示時與分。

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