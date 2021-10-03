換季「3部位」容易出狀況！10樣保養品一網打盡毛躁、乾癢

編輯／Emily 圖／Pinkoi提供、翻攝自aesop.com

天氣漸漸變涼，又到了換季的時候，不穩定的濕度、溫度讓肌膚容易出狀況，這裡就精選出10樣「換季保養品」，讓你重點呵護「頭皮、臉部、手部」三個地方，天天洗護也溫和不刺激，一網打盡換季帶來的毛躁、乾癢不適。

【髮品洗護】

1.PIBU PIBU 選之依髮潔淨組

韓國品牌PIBU PIBU的「選之依髮潔淨組」讓你能依髮質、頭皮狀態，選擇適合的髮浴基底、活萃菁露，洗起來溫和不刺激，能強韌髮質、預防斷裂，解決換季帶來的毛躁、頭皮乾癢問題。

2.common ground 安之生天然有機髮浴

common ground安之生選用來自澳大利亞的有機認證配方，打造對地球和肌膚友善的髮浴產品，裡面的植物及酪梨油萃取物能形成天然保護，讓髮絲恢復水分與柔滑，能改善換季期困擾，修護染燙破壞的髮質。

3.FFØR維根 逆天洗護組

英國維根髮品FFØR選用100%純素配方打造逆天洗護組，富含有機佛手柑、岩蘭草等成分，讓你秋冬換季不再受頭皮出油困擾，輕鬆改善扁塌髮，並有效滋潤髮絲，讓秀髮夢幻豐盈。

【臉部保養油】

1.本質研究 溫和煥膚精華

換季期肌膚黯淡無光，用這款溫和煥膚精華就能改善，創新打造無水配方搭配頂級護膚油，能修護抗氧化、汰換臉部老舊角質，讓你在秋冬擁有最療癒的保養。

2.歐瑞那Nina's Bees肌膚保養油

歐瑞那秉持天然、環境友善概念推出Nina's Bees肌膚保養油，選用未經提煉的天然花油，保有豐富維生素及礦物質營養成分，不僅能保濕抗衰老，更有抗炎鎮定特性，安撫秋冬換季的各種困擾。

3.aevéop 純素植物保養油30ml

台灣品牌aevéop以純素保養為概念推出肌膚保養油，選用頂級植萃角鯊烷，天然、親膚、保濕特性，能輕鬆滋養潤澤臉部，更為保養、上妝加乘，一次告別秋冬換季的乾荒不適。

【護手霜】

1.Deeperence郁柔護手霜-月夜小花園

韓國髮品品牌Deep;erence推出的郁柔系護手霜，選用咖啡豆、天然茶萃取物，為手部注入充足水分，還能淡化肌膚細紋，獨特調香就像午夜月光下的花園，有清新、浪漫的香氣。

2.eye candle studio經典護手霜-KYOTO YUZU 京都柚子

台灣品牌EYE CANDLE的經典香氛護手霜含多種精選植萃，營造旅行記憶中的京都柚子香氣，讓你透過手部滋養來場感官之旅，也能解決秋冬換季粗糙、脫皮等種種乾澀問題。

3.MUMCHIT 香氛護手霜-氣質紫麝香

韓國品牌MUMCHIT的護手霜以繽紛色彩作為香調設計靈感，其中氣質紫麝香這款味道淡雅清新，適合秋冬使用，塗起來清爽不黏膩、非常好吸收，可以有效舒緩換季帶來的敏養不適。

4.Aesop尊尚芳香護手霜

Aesop的尊尚芳香護手霜內含潤膚成分，能深層修護手部肌膚，還有乳酸能保持肌膚彈性、水潤，塗起來柔滑不油膩，岩蘭草根、苦橙葉、佛手柑等成分，讓它散發土壤、樹木的清香。