YEEZY Gap最新單品「帽T」釋出！「太普通」被罵翻：90美金誰要買

記者王則絲／台北報導

美國歌手肯爺（Kanye West）與平價服飾Gap攜手推出的「YEEZY Gap」聯名系列，稍早曝光了最新單品，那就是號稱「最完美連帽衫」的帽T系列，素面的外型總共帶來6個顏色，是相當簡單、日常必備的基本款，不果也因為出乎意料的「普通」，而被網友們罵翻了：「90美金（約台幣2,500元）誰要買啊？」

肯爺憑藉「YEEZY」成功在潮流界站穩腳步，全球都搶著穿他與adidas合作的YEEZY Boots，不過基於許多粉絲不只搶不到，也買不起，肯爺就曾打出「人人都有YEEZY穿」的口號，除持續推出新鞋款外，更投入GAP創造了「Yeezy Gap」產品線，打造價格較為平實的服裝系列。

▲「YEEZY GAP HOODIE」。（圖／翻攝自IG@gap）

「Yeezy Gap」先前推出首個商品「ROUND JACKET」，引起廣大迴響，這次則是率先於美國開賣的第二項單品「YEEZY GAP HOODIE」，採落肩、寬袖設計，並把連帽衫慣用的抽繩給移除，不像上回外套一個一個顏色陸續推出，這次帽T一口氣就帶來了6個顏色，包括黑、藍、紅、紫、咖啡色與黃褐色，售價定為90美金（約台幣2,500元）、童裝70美金（約台幣1,950元）。

▲「YEEZY GAP HOODIE」共推出6款顏色。（圖／翻攝自IG@gap）

「Yeezy Gap」今回推出的基本款帽T，是日常生活中必備的單品，不過也正因為外型太過「普通」，許多粉絲都認為沒有驚喜感、無聊，雖然支持者依然是一開賣就上線掃貨，目前已顯示完售，但是不少網友都批評：「90美金誰要買啊？」、「官方開了倒數計時，以為是什麼很厲害的東西，結過是一個普通的連帽衫⋯⋯失望」、「剪裁好但太貴，很多地方都有賣類似的款式，40～60美金就能買」、「實在太普通了」、「連個Logo都沒有，不如上ebay買」。

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