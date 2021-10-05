說．流行／LVMH集團富二代不靠爸　自創「粗跟鞋」叛逆優雅爆紅

▲義大利的鞋履品牌Nodaleto 。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／ 專題報導

正當全球的高跟鞋控著迷於細跟魅力時，來自義大利的鞋履品牌Nodaleto走出了自己的步調，偏以厚實的圓弧鞋跟搭配強烈復古年代感，讓人一看就印象深刻。而品牌創辦人Julia其實是 LVMH 集團首席執行長 Sidney Toledano 的女兒，不靠父親光環，讓Nodaleto有專屬自己的叛逆靈魂。

▲品牌高辨識度的粗鞋跟征服了許多超模、名人 。（圖／翻攝自IG）

Julia Toledano在2019年創立鞋履品牌Nodaleto，短短2年就已經登上巴黎時裝周，品牌高辨識度的粗鞋跟征服了許多超模、名人。但Julia並非時尚科班出身，身為LVMH 集團首席執行長 Sidney Toledano之女，她大學讀得卻是法律系，與時尚圈毫不沾邊，直至父親的一句忠告，建議她「要擁有自己的事業」，Julia才埋下了創立品牌的種子。

▲「 Nodaleto」是時尚與舒適兼具的品牌，沒有特別搶眼的Logo標誌 。（圖／翻攝自IG）



Julia畢業後便前往各個時尚雜誌工作累積經驗，開始對鞋履設計產生了熱情，也來到倫敦時裝學院學習鞋履製作的相關課程，為品牌打下穩固基礎，最終與藝術總監 Olivier Leone攜手創立Nodaleto。在她眼中「 Nodaleto」是時尚與舒適兼具的品牌，沒有特別搶眼的Logo標誌，最鮮明設計就屬後方的圓弧厚實鞋跟，每一步都吸人眼球，其實也與她的成長經歷有關。

▲前衛Andy Warhol 的普普藝術，各種叛逆優雅匯集一身 。（圖／翻攝自IG）

回憶兒時在義大利長大，Nodaleto鞋款流露濃濃70年代復古韻味，並通過威尼斯的家族工廠以傳統義大利工藝製成，無論是穆勒鞋、瑪麗珍淺口鞋、繫帶拉鍊中筒靴、踝靴款式，秉持美式地中海極簡主義。同時也看得到前衛Andy Warhol 的普普藝術，各種叛逆優雅匯集一身，像是素面皮革偏偏遇上了厚底鞋跟，優雅的綁帶高跟鞋偏偏是豹紋印花，可以說是簡約線條遇上強硬輪廓，自然就讓人難以忘懷。

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