fb ig video ETtoday search mobile

說．流行／LVMH集團富二代不靠爸　自創「粗跟鞋」叛逆優雅爆紅

>

▲▼高跟鞋Nodaleto 。（圖／翻攝自IG）

▲義大利的鞋履品牌Nodaleto 。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／ 專題報導

正當全球的高跟鞋控著迷於細跟魅力時，來自義大利的鞋履品牌Nodaleto走出了自己的步調，偏以厚實的圓弧鞋跟搭配強烈復古年代感，讓人一看就印象深刻。而品牌創辦人Julia其實是 LVMH 集團首席執行長 Sidney Toledano 的女兒，不靠父親光環，讓Nodaleto有專屬自己的叛逆靈魂。

▲▼高跟鞋Nodaleto 。（圖／翻攝自IG）

▲品牌高辨識度的粗鞋跟征服了許多超模、名人 。（圖／翻攝自IG）

Julia Toledano在2019年創立鞋履品牌Nodaleto，短短2年就已經登上巴黎時裝周，品牌高辨識度的粗鞋跟征服了許多超模、名人。但Julia並非時尚科班出身，身為LVMH 集團首席執行長 Sidney Toledano之女，她大學讀得卻是法律系，與時尚圈毫不沾邊，直至父親的一句忠告，建議她「要擁有自己的事業」，Julia才埋下了創立品牌的種子。

▲▼高跟鞋Nodaleto 。（圖／翻攝自IG）

▲▼高跟鞋Nodaleto 。（圖／翻攝自IG）

▲「 Nodaleto」是時尚與舒適兼具的品牌，沒有特別搶眼的Logo標誌 。（圖／翻攝自IG）

Julia畢業後便前往各個時尚雜誌工作累積經驗，開始對鞋履設計產生了熱情，也來到倫敦時裝學院學習鞋履製作的相關課程，為品牌打下穩固基礎，最終與藝術總監 Olivier Leone攜手創立Nodaleto。在她眼中「 Nodaleto」是時尚與舒適兼具的品牌，沒有特別搶眼的Logo標誌，最鮮明設計就屬後方的圓弧厚實鞋跟，每一步都吸人眼球，其實也與她的成長經歷有關。

▲▼高跟鞋Nodaleto 。（圖／翻攝自IG）

▲▼高跟鞋Nodaleto 。（圖／翻攝自IG）

▲前衛Andy Warhol 的普普藝術，各種叛逆優雅匯集一身 。（圖／翻攝自IG）

回憶兒時在義大利長大，Nodaleto鞋款流露濃濃70年代復古韻味，並通過威尼斯的家族工廠以傳統義大利工藝製成，無論是穆勒鞋、瑪麗珍淺口鞋、繫帶拉鍊中筒靴、踝靴款式，秉持美式地中海極簡主義。同時也看得到前衛Andy Warhol 的普普藝術，各種叛逆優雅匯集一身，像是素面皮革偏偏遇上了厚底鞋跟，優雅的綁帶高跟鞋偏偏是豹紋印花，可以說是簡約線條遇上強硬輪廓，自然就讓人難以忘懷。

►説・流行／《海岸村》女神申敏兒也背平價包　萬元內入手小資也能Get

►說．流行／暮光女演活黛妃！「背對這一幕」香奈兒花1034小時復刻禮服

►說．流行／「厭世標語」手機殼爆紅！泫雅、杜娃黎波靠鏡子自拍狂曬

關鍵字：

說流行, Nodaleto, Julia Toledano

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克10／4起「連續4天」再推買一送一　每天限定9小時

星巴克10／4起「連續4天」再推買一送一　每天限定9小時

網揭「5個變醜壞習慣」，小心讓你慢性毀容

網揭「5個變醜壞習慣」，小心讓你慢性毀容

安格斯12星座一周運勢10／4-10／10　「水星逆行」天秤影響力巨大

安格斯12星座一周運勢10／4-10／10　「水星逆行」天秤影響力巨大

2021下半年最夯「捲髮範本」TOP3　韓妞都愛學Jisoo「要捲不捲」 五倍券5大連鎖咖啡優惠　星巴克每杯省35元　85度C買一送一 孫藝真殘酷撞衫木村光希「贏太多」！差21歲網驚：氣場打趴 2021週年慶必搶「保養組」盤點！雅詩蘭黛小棕眼精華比單買還便宜 性感歌姬穿《海賊王》骷髏頭洞洞裝視角邪惡　一個動作臀部曲線全現形 COACH低至2.8折！2850元買到時尚手拿包超划算 漫威8位超級英雄身材對比！雷神索爾是第一猛男　美國隊長練出名品胸肌

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面