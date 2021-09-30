編輯／Emily 圖／IKEA提供
越來越接近年末，各種歡樂節日也跟著到來，IKEA美食小站配合過節，特別推出3款節慶應景美食，像是暗黑的「萬聖節熱狗」，配合瑞典肉桂捲節的「花生醬核桃肉桂捲」，還有結合台灣在地美食的「珍珠奶茶霜淇淋」， 10月1日起會在IKEA美食小站限時推出。
1.珍珠奶茶霜淇淋
IKEA把台灣國民美食珍珠奶茶做成霜淇淋，珍奶控吃了絕對會瘋狂。霜淇淋本身融入錫蘭紅茶粉，一口就能品嚐到濃濃奶茶味，搭配帶有黑糖焦香的軟Q珍珠，完全重現珍奶口感。
▲珍珠奶茶霜淇淋售價30元，10/1到11/30限定販售。（圖／IKEA提供，下同）
2.萬聖節熱狗
「萬聖節熱狗」的外觀充滿節日氣氛，麵包用竹炭做成暗黑色系，中間夾入像斷指一樣的法蘭克福腸，再淋上鮮紅香辣豬肉辣醬，帶給你視覺和味覺的衝擊，辣醬能刺激味蕾，讓你胃口大開。
▲萬聖節熱狗售價40元，10/1到10/31限定販售。
3.花生醬核桃肉桂捲
10月4日是瑞典的肉桂捲節，IKEA應景的推出兩款肉桂捲，分別是「花生醬核桃肉桂捲」和「焦糖核桃肉桂捲」，甜鹹花生醬、太妃風味焦糖醬搭配堅果顆粒，讓肉桂捲口感層次更豐富。
▲花生醬核桃肉桂捲、焦糖核桃肉桂捲售價40元，10/1到10/31限定販售。
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