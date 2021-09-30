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曾之喬愛上卡地亞少繳冤枉時尚學費　化妝檯有紅盒專區

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記者陳雅韻／台北報導

卡地亞（Cartier）SOGO復興館專賣店今嶄新開幕，佔地近50坪的空間以摩登的香檳概念設計，讓擔任嘉賓的曾之喬盛讚空間明亮舒適，品牌從即日起至10月6日特別推出買戒指系列的貴賓皆可享有紅盒燙印姓名字首或紀念日期的個人化服務，曾之喬提出創新想法，表示：「這不是姓名貼，可以在盒上燙印有個性或代表自己特色的字呀！」

▲▼ Cariter曾之喬 。（圖／公關照）

▲曾之喬佩戴LOVE系列珠寶出席卡地亞SOGO復興館開幕活動。（圖／卡地亞提供）

曾之喬常趁到卡地亞專賣店工作時逛新品，今透露下個購入目標會是心儀許久的Tank坦克錶，她坦言過去繳了不少時尚學費，現在只會挑符合自己氣質、撐得起來的精品，進入卡地亞世界後讓她少走了許多冤枉路，化妝檯上已有一大片是卡地亞紅盒專區，最常戴LOVE系列戒指與Juste un Clou釘子耳環。

▲▼ Cariter曾之喬 。（圖／公關照）

▲卡地亞SOGO復興館專賣店以全新面貌亮相。

▲▼ Cariter曾之喬 。（圖／公關照）

▲卡地亞於SOGO復興館專賣店設置全台首座專屬香水牆面。

卡地亞SOGO復興館專賣店鎖定年輕客層，特別規劃全台首座生活擺件及香水牆，以及兩間VIP貴賓室。為慶祝新店開幕，品牌主打Double C de Cartier肩揹包的薄荷綠色款在此獨賣，曾之喬提出穿搭建議，「這個包可與辣妹裝搭配」。

▲▼ Cariter曾之喬 。（圖／公關照）

▲卡地亞即日起至10月6日於Sogo復興館專賣店供紅盒燙印服務。

▲▼ Cariter曾之喬 。（圖／公關照）

▲卡地亞LOVE系列鋪鑽手環窄版款，810,000元。

▲▼ Cariter曾之喬 。（圖／公關照）

▲卡地亞LOVE系列鋪鑽耳環，336,000元。

法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）於SOGO復興館精品店遷至2樓，也於日前重新開幕，品牌特別與雙人藝術家Burcu & Geoffrey合作，於SOGO一樓大廳打造立刻讓人聯想到知名Alhambra系列珠寶的四葉幸運草、蝴蝶與俏皮貓咪的童話空間，以寓所為設計概念的店內也呈現相同的俏皮元素迎賓，並陳列標誌性的珠寶系列，以及動物造型的成對胸針吸睛。

▲▼ Cariter曾之喬 。（圖／公關照）

▲模特兒於梵克雅寶SOGO復興館精品店示範Alhambra系列珠寶。（圖／梵克雅寶提供）

關鍵字：

卡地亞, Cartier, 曾之喬, 梵克雅寶, Van Cleef & Arpels

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