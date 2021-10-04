小資族從「精品Logo戒指」入手！LV質感爆棚　Gucci愛心款萬元有找

文／美人圈

除了包包、鞋履之外，精品戒指也是許多時尚迷的最愛！不僅穿戴方便又好入手，讓就算只有小小預算的小資族也能許願成功，這回編輯就帶來「2021 精品Logo戒指推薦」從Gucci、Fendi到Dior當季熱門款式通通有，快來一起來認識一下吧~

2021 精品 Logo戒指推薦.1： Gucci 雙G Running logo戒指

雙G Logo靈感源自於Gucci 70年代的經典復古風格，以18K金材質精雕細琢而成，整體來說是一枚低調又不失質感的款式，一戴上手自帶優雅濾鏡，整個人都變得更加有氣質了~

▲Gucci 雙G Running logo戒指。（圖／Beauty美人圈）

2021 精品 Logo戒指推薦.2：Gucci 925銀 愛心 Logo 戒指

喜歡甜美風格的女孩，絕對不能錯過這款Gucci愛心戒指，925銀材質雋刻成心型圖案，再點綴上Gucci經典Logo標誌，充滿細節又不過分浮誇，甜度剛剛好的飾品，無論日常或出席盛會都百搭，重點是還萬元有找，可以說是CP值之最。

▲Gucci 925銀 愛心 Logo 戒指。（圖／Beauty美人圈）

2021 精品 Logo戒指推薦.3：DIOR (R)EVOLUTION 戒指

Dior (r)evolution 戒指簡直是婚戒夢幻逸品，中心優美展現「DIOR」經典標誌，再點綴上水晶釘鑲，隨著手部姿勢變化，還會呈現不同光澤，完全就是一款360度零死角的神仙戒指。

▲DIOR (R)EVOLUTION 戒指。（圖／Dior、小紅書@WenxiRainie）

2021 精品 Logo戒指推薦.4：Fendi FF 金色戒指

Fendi雙F logo金色戒指也是經典中的經典，有別於不同款式，具有可調節式設計，能根據自己的手型微調戒圍，雙F Logo也點綴上鑲鑽顯得更耀眼奪目，展現穿搭氣場同時，也彰顯不凡品味。

▲Fendi FF 金色戒指。（圖／Fendi）

2021 精品 Logo戒指推薦.5：Celine 金色黃銅MAILLON TRIOMPHE 幼戒指金色飾面

說到Logo怎能不提Celine最知名的凱旋門系列，這款幼戒以纖細的戒環為主體，中央包裹著凱旋門Logo，不需要過多裝飾就很典雅，完美詮釋法式美學。

▲Celine 金色黃銅MAILLON TRIOMPHE 幼戒指金色飾面。（圖／Celine）

2021 精品 Logo戒指推薦.6：LV EMPREINTE 玫瑰K金戒指

想找可鹽可甜的款式非它莫屬！這款Empreinte戒指以18K玫瑰金打造而成，周圍點綴上Louis Vuitton經典法文字首以及古老行李箱鉚釘印記，完美融合現代與復古設計，很適合搭配同系列金戒、銀戒疊戴出不同風格。

▲LV EMPREINTE 玫瑰K金戒指。（圖／Louis Vuitton）

2021 精品 Logo戒指推薦.7：Prada Symbole 戒指

Prada Symbole 系列戒指，一共推出黑、銀、粉三種配色，925銀材質搭配標誌性的三角形Prada Logo，讓龐克元素更添優雅氣息，是一款男孩、女孩都能輕鬆駕馭的神仙款式。

▲Prada Symbole 戒指。（圖／Prada）

2021 精品 Logo戒指推薦.8：Tory Burch Logo滾邊戒指

輕奢品牌Tory Burch也有推出Logo戒！經典盾牌Logo加上精巧滾邊設計，滿滿的細節設計，完全不顯俗氣，重點是價格還非常甜，在Farfetch、Shopbop等時尚購物網站定價約NT.3540，讓雙手散發光芒同時也兼顧荷包XD

▲Tory Burch Logo滾邊戒指。（圖／FARFETCH官網）

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