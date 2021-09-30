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癢了就擦藥超母湯！皮膚科醫師：換季「3大保養NG行為」不要做

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▲▼換季肌膚保養誤區。（圖／品牌提供）

▲乾癢肌換季做錯保養，小心肌膚不適更嚴重。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

夏秋換季天氣不穩定，泛紅、脫屑、乾裂樣樣來， 你以為對肌膚加分的換季保養法，很有可能在秋冬季節讓肌膚越來越糟，想要輕鬆擁有健康美肌，皮膚科胡怡萱提醒以下3個乾敏肌保養誤區千萬別踩！
 

#癢了就擦藥，恐擦出抗藥性

每當季節轉換天氣變化大時，乾敏癢肌族總會有許多肌膚狀況出現，如小腿、手臂肌膚乾裂、紅癢等困擾，造成生活上諸多不便，因此許多人會先尋求擦藥來緩解症狀。胡怡萱醫師提醒，抗發炎、止癢等藥物雖能短時間帶來改善，但含類固醇容易產生副作用，不建議頻繁使用。

▲▼換季肌膚保養誤區。（圖／品牌提供）

#肌膚好癢好想抓？恐釀惡性循環！

胡醫師表示，每到換季之際，常有抓破皮、甚至流膿的病人前來求診。醫師指出，因秋冬乾冷易造成肌膚乾裂，對於外界刺激的耐受度下降，若以外力搔抓患部止癢，肌膚健康的皮脂膜被破壞，恐讓病菌刺激入侵造成發炎、刺、熱、痛、癢等不正常反應。建議可使用含有油菜花籽植物固醇、含有豐富維他命A的乳木果油、維他命E與B5等成分來潤澤與修護肌膚，減緩因氣候與搔抓造成的乾、裂不適。

▲▼換季肌膚保養誤區。（圖／品牌提供）

#愛洗超熱水？ 易造成乾敏肌保護力下降

醫師表示，秋冬季節氣溫低，多數女孩都喜歡洗上舒服的熱水澡，但過熱的水反而容易破壞皮脂膜與油水失衡，造成肌膚的益菌減少！想要遠離肌膚敏感狀況，除了使用合適的水溫外，由於秋冬環境讓肌膚較不容易出油，建議沐浴時不要過度清潔，可使用不含皂鹼、含有維他命B5、胺基酸、維他命E的溫和沐浴產品，清潔肌膚同時保濕。

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▲▼換季肌膚保養誤區。（圖／品牌提供）

▲施巴 施巴抗乾敏滋潤浴露。

▲▼換季肌膚保養誤區。（圖／品牌提供）

▲THE BODY SHOP 橄欖活化身體滋養霜，200ml，1,080元。

關鍵字：

肌膚乾癢, 換季, 皮膚科醫師

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