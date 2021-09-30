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LEVI’S 最帥「RED系列」回歸！　超寬落地「神褲」女孩必收

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記者王則絲／台北報導

美式丹寧品牌LEVI’S®經典的「RED系列」，於近期迎來最新秋冬季度大作，延續該系列的復刻黃標以及不規則縫線細節，並崇尚「鬆身美學」，融入工裝、軍裝、正裝等元素，推出丹寧襯衫、外套、直筒、寬版牛仔褲⋯⋯還有限量的拼接系列，男生、女生都能駕馭自如，搭成情侶裝一起穿更帥！

▲LEVI`S RED秋冬系列。（圖／品牌提供）

▲LEVI'S 2021秋冬「RED系列」以上市。（圖／品牌提供，以下同）

經過全球疫情的肆虐，人們對日常的穿著更注重舒適度，也因此帶領起了「寬鬆」的穿衣風向，這就與LEVI’S的「鬆身美學」相當契合，2021秋冬「RED系列」延續前衛實驗的精神，於男裝部分帶來「寬版錐形窄管502」百搭神褲，以及「復刻微寬直筒505」，非常修飾腿形；上衣設計則是能感受到濃厚工裝氣息，軍裝丹寧大衣、襯衫、教練外套⋯⋯，口袋處還能發現鷹翅弧線車縫的細節。

▲LEVI`S RED秋冬系列。（圖／品牌提供）

▲LEVI`S RED秋冬系列。（圖／品牌提供）

▲502™寬版錐形窄管NT＄4,590、505™復刻微寬直筒NT＄4,590。

女裝部分的變化就顯得更多，本季RED系列推出「復古高腰椎形褲」，拉高腰線之外，又能凸顯最瘦的腳踝處；「鬆身摩登寬管褲」採大寬落地褲的版型，附腰帶增添氣質，向下延伸的效果超好，夠帥卻不掩蓋女人氣息。

▲LEVI`S RED秋冬系列。（圖／品牌提供）

▲LEVI`S RED秋冬系列。（圖／品牌提供）

▲復古高腰錐形褲NT＄4,390、鬆身摩登寬管褲NT＄4,390。

除此之外，本季RED除了日常丹寧品項，亦推出了充滿搶眼設計感的限量「拼接系列」，運用深淺不一的丹寧面料拼接而成，前衛卻不至於浮誇，男、女裝皆帶來了長版的份量外套、大衣，女生還難得有裙裝單品可選擇，全系列男女裝互相呼應，一起穿更帥！

▲LEVI`S RED秋冬系列。（圖／品牌提供）

▲LEVI'S 2021秋冬RED系列推出限量拼接系列。

百搭萬用、耐用的丹寧材質在時尚潮流裡不會退燒，不只是服裝，運用在配件上也是時下的趨勢，像是在Marc Jacobs中就很常出現，今年秋冬，Marc Jacobs便將丹寧元素加入了經典的The Tote Bag 與The Camera Bag中，展現拼接、手作感。

▲Marc Jacobs丹寧。（圖／品牌提供）

▲Marc Jacobs今年秋冬推出「丹寧」The Tote Bag與The Camera Bag。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

LEVIS, LEVI’S, 丹寧, RED, 牛仔褲, 工裝

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