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熱播韓劇女主髮型盤點！申敏兒美出新高度、朴珪瑛「富家女頭」評價兩極

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文／美人圈

《海岸村恰恰恰》申敏兒除了穿搭引發話題、髮型也是重點，在劇中真的是美出新高度！今天帶來2021韓劇女主髮型圖鑑，除了申敏兒，《柔美的細胞小將》金高銀、《One the Woman》李荷妮，還有《達利和馬鈴薯湯》朴珪瑛髮型盤點，一起看看接下來要上檔的韓劇中女主髮型圖鑑！

2021韓劇女主髮型圖鑑：《海岸村恰恰恰》申敏兒

《海岸村恰恰恰》播出後好評破表，申敏兒與金宣虎酒窩CP感超高，劇情也來到中段、洪班長過去的故事也準備揭開，除了申敏兒在劇中的穿搭每每引發話題，髮型也是重點，很多網友都說申敏兒在劇中的髮型真的是太加分，完全美出新高度！

▲韓劇女主髮型。（圖／美人圈）

▲申敏兒劇中髮型太加分。（圖／tvN《海岸村恰恰恰》）

其實申敏兒雖然臉很小，但是是顴骨突出、比較有稜角的臉型，在劇中的肩下中長髮搭配剛好落在顴骨上的旁分長瀏海，非常修飾臉型，做出波浪大捲或是隨性夾出直髮都可以很好的修飾臉型，弱化臉部稜角感。

▲韓劇女主髮型。（圖／美人圈）

▲申敏兒的肩下中長髮搭配旁分長瀏海，非常修飾臉型。（圖／tvN《海岸村恰恰恰》）

綁起頭髮時，申敏兒也會特別注意瀏海及耳際碎髮，可以更好的修飾臉型，起到顯小臉的效果。

▲韓劇女主髮型。（圖／美人圈）

▲申敏兒綁的時候會注意瀏海及耳際碎髮。（圖／tvN《海岸村恰恰恰》）

2021韓劇女主髮型圖鑑：《柔美的細胞小將》金高銀

近日剛播出的新劇《柔美的細胞小將》改編自同名漫畫，講述透過主角柔美頭腦中的細胞視角，來展現出30代平凡職場人的人生故事，金高銀在劇中飾演30代的普通上班族，因為感情表達不暢、透過腦海中的細胞才能表達自我，以動畫製作的細胞視角意外可愛，播出後廣受好評！

▲韓劇女主髮型。（圖／美人圈）

▲金高銀演出新劇《柔美的細胞小將》。（圖／tvN《柔美的細胞小將》）

金高銀在劇中的這款髮型真的非常可愛，肩上的無捲度短髮搭配眉上瀏海，相當俏皮有個性，髮尾隨性外翹或是內彎可以製造出不同風格，但是憑良心說，這款髮型金高銀可以駕馭，一般人如果臉型不夠小巧或是稜角感比較重的話，會是一場災難，剪下去前先三思！

▲韓劇女主髮型。（圖／美人圈）

▲韓劇女主髮型。（圖／美人圈）

▲金高銀以肩上無捲度短髮搭配眉上瀏海，相當俏皮可愛。（圖／tvN《柔美的細胞小將》）

2021韓劇女主髮型圖鑑：《One the Woman》李荷妮

同樣也是近日剛上檔的新劇《One the Woman》，劇情講述一位助長歪風的女檢察官失去記憶，和長相相似的財閥家兒媳相遇後，改變了不良人生，漂亮姊姊李荷妮在劇中分飾兩角，飾演惡質檢察官與灰姑娘出身的財閥家兒媳，劇中一頭旁分大波浪展現霸氣的女王風範。

▲韓劇女主髮型。（圖／美人圈）

▲韓劇女主髮型。（圖／美人圈）

▲李荷妮劇中以旁分大波浪展現女王風範。（圖／SBS《One the Woman》）

另外一個韓國財閥的兒媳角色，則透過直髮帶出溫柔感，另外小細節就在於髮根的蓬鬆度，搭配瀏海髮根的7字弧度、修飾臉型之外顯小臉，讓直髮也可以有修飾臉型的效果。

▲韓劇女主髮型。（圖／美人圈）

▲直髮有修飾臉型的效果。（圖／SBS《One the Woman》）

2021韓劇女主髮型圖鑑：《達利和馬鈴薯湯》朴珪瑛

朴珪瑛與金旻載主演的新劇《達利和馬鈴薯湯》也在9月22日上檔！劇情講述「無知、無識、無學」三無的暴發戶想要從名門望族的女兒手中搶奪美術館、兩人卻陷入愛河的故事，朴珪瑛在劇中飾演的「金達利」為富家千金，但是網友對髮型評價卻滿兩極的。

▲韓劇女主髮型。（圖／美人圈）

▲朴珪瑛新劇髮型評價兩極。（圖／KBS《達利和馬鈴薯湯》）

公開的劇照中，可以看到朴珪瑛以復古華麗的穿搭詮釋富家千金，但是一頭小捲度的捲短髮，雖然很有泰迪熊毛的可愛感、但是也有網友認為這種細碎的捲度其實不太適合她，不過最近釋出幾款不同造型的劇照後，也有網友說這款髮型其實越看越可愛，如果在搭配演技、說不定會給人一種俏皮的感覺！

▲韓劇女主髮型。（圖／美人圈）

▲小捲度的捲短髮有泰迪熊毛的可愛感。（圖／KBS《達利和馬鈴薯湯》）

 【延伸閱讀】

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。
 

關鍵字：

韓劇, 女星, 髮型, 申敏兒, 金高銀, 李荷妮, 朴珪瑛

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