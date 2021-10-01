270度絕美「環景房」開箱！房內冷、熱湯隨時泡　免費Mini Bar太窩心

文、圖／Ean

有些旅宿，讓我最記得的，是溫度，例如北投麗禧。當然，北投白磺泉泡了會暖和，但真正讓我打從心底溫暖的，是他們的服務溫度。去年七月初訪即讓我留下深刻印象（延伸閱讀：2020 年的開箱文），今年九月二訪，才剛進房間我就被飯店的用心給完全收買。小客廳桌上迎賓甜點旁，跟去年一樣放了張很有誠意的手寫歡迎卡，只是這回還多了彩繪，定睛一看，還好我哭點算高，不然看到卡片上的圖案，肯定會感動落淚，因為畫的正是我上回清晨盤坐在飯店中庭水舞台旁的照片模樣。

▲這張誠意十足、才氣洋溢的迎賓卡，肯定是要珍藏的

▲這份迎賓甜點組，讓我剛一進客房就心花怒放

▲有泉有景，在客房泡湯就好享受

無怪乎房價雖高，但飯店始終獲得很好評價，特別是他們細緻的貼心服務最常被客人主動給予正面反饋，飯店人員來來去去很正常，但這種服務溫度要一直維持住，著實不易！後來聽飯店人員分享，這與他們董事長的要求有關，客人需要什麼、當次造訪有無特別目的（如慶生或結婚週年）、或者針對多次回訪的老客人，飯店還能帶給他們什麼？這些非急迫性需求在北投麗禧從上到下，都被當成了很重要的事，那份用心，客人完全都能感受到，很暖，很暖。

▲房間的每一面都是不同層次的綠

▲入住前幾天，接到飯店人員電話，細心確認本次入住人員館內服與拖鞋尺寸，當然上回所穿的尺寸，也都留有記錄，實在用心

▲飯店大廳，換上休閒西裝準備到歐陸餐廳享用晚餐

270 度綠意環景的幽雅精緻套房

我只能說北投麗禧心機真的有點重呀！客人進房時，故意把窗簾都先拉上，為的，就是要等客人自己拉開時，打從心底「哇～」的大驚一下！ 我這回入住的是該飯店第二高級房型「幽雅精緻套房」，因位於邊間，小客廳擁有視覺震撼感十足的 270 度綠樹環景，入住時颱風雨還正下著，但完全不掃興，反而讓窗外的樹，更綠！ ▲位於邊間的幽雅精緻套房，擁有 270 度全景，讓人驚艷 ▲客房的床是否好睡差很多，這張床讓我一夜好眠 ▲躺在沙發上無所事事的賞雨觀綠，才是王道 ▲這間套房的大露台讓我印象深刻，若有在做瑜伽的朋友，不妨可自己帶瑜珈墊來 ▲這書桌景致實在美的太夢幻 擁有超過 22 坪的這間套房，除了全景小客廳，還有很開闊的露台，配有一張躺椅能坐收小隱於山的舒心風景。若喜歡泡湯，客房內配有一熱一冷的泉池不會讓人失望，值得一提是房間的床很好睡，在一夜好眠後，我喜歡在早餐前用一大池白磺泉讓靈魂甦醒，那是好幸福的起床儀式。硫磺味、水聲、暖意、綠，還有前一日傍晚品飲的梅酒，在房間裡泡湯就是讓人好享受的五感體驗。

▲Mini Bar 準備了三款好茶，茶具也一應俱全，到露台品茗觀山，再愜意不過 ▲一起床就先泡湯，身體暖了，讓靈魂跟上 ▲飯店為房客準備了得獎的「梅花醉」梅酒 ▲客房浴室，雙洗手臺的配置是許多人的愛

飯店的溫度，也展現在客房的 Mini Bar。「你有聽說回到家吃東西還要付錢的嗎？」飯店董事長基於這等初衷，Mini Bar 完全免費，為的就是希望讓客人感覺回到自己家，看到的都可以吃，不用考慮多少錢。這對我尤其有感，讓我想起每回返鄉住老哥家，親切的阿嫂總會熱情跟我介紹冰箱裡放了什麼好吃好喝的，強調家裡看到的包括桌上零食，不用問，直接拿來開了吃便是，即便能吃下肚的有限，但帶來的感動無限。

▲膠囊咖啡與三款原葉茶，一次滿足不同喜好

▲冰箱打開，看到的都不用另外付費，既是大器也是貼心

▲這杯，喝的是雨綠，513 號房的這席「森之雅座」，太喜歡了

歐陸餐廳以西餐手法表現在地食材

此刻，能在餐廳坐下來，放心並舒服的享用一頓大餐，好幸福。晚餐前，在客房泡完溫泉後，換上稍微正式的休閒西裝外套，帶著期待，我初次來到飯店一樓的「歐陸餐廳」。主廚使用在地食材、以西餐烹調手法同時加了一些創意，我尤其喜歡開胃小品的「低溫熟成鮭魚 · 小圓煎餅 · 檸檬奶油」，下方一小盆新鮮生菜加上清爽醬汁，跟鮭魚搭配起來，相當好。若喜歡吃海鮮，他們的明蝦跟干貝烹調得恰到好處，推薦。 這套餐吃下來，又讓我要對北投麗禧的服務誇讚一番，不管是說菜方式、對料理的熟悉程度以及不慍不火的服務質感，都很具水準！

▲墊布還被折成西裝的模樣，讓人自然的也像個紳士般用餐

▲世界雖被疫情打亂，卻也教導我們要更感恩過去的習以為常，此刻能坐在餐廳裡好好吃頓飯，都好幸福

▲明蝦與干貝相當新鮮，烹調的也恰到好處

▲歐陸餐廳服務人員水準讓我留下深刻印象

時隔一年再回來，讓我更加期待隔天早上醒來，因為早餐。來到雍翠庭，跟去年一樣還是選擇中式，因為旅行時我很愛吃粥，不得不說他們家的地瓜稀飯可真好吃，搭配醃製豆腐乳，其實就足以讓我嗑完一碗，所以可想見當我吃完整套的豐盛早餐，是有多飽多滿足了！

▲只要味道好，早晨一碗粥加塊豆腐乳，就讓我好滿足

▲不管是擺盤或口味，都是讓人豎起大拇指的早餐

▲旅行時，吃到讓人心滿意足的早餐，一天就開心一半了

▲從雍翠庭望出去的景色

一日遊方案》露天風呂、個人湯屋輕鬆享受白磺泉

就算沒住宿，也推薦可體驗北投麗禧的一日遊方案。北投麗禧的露天風呂在我心目中擁有高度評價，男女湯每天會對調，若有入住，建議兩日都去泡一下，景致有些不同。除了幾池溫度不同的白磺泉，我自己很喜歡泡完一輪後，先到一旁石板浴去躺一下，每回都是舒服的幾乎要睡著。

▲露天風呂每日會男女湯對調，設計上略有不同

▲泡湯中場，建議到石板浴去躺一下，相當舒服

▲北投麗禧的露天風呂相當出色，日夜各有不同味道

若是不習慣泡大眾裸湯，他們有 16 間風格不同的個人湯屋可供選擇，設計上都頗具質感。經實際參觀後的建議是，若造訪時天氣較熱，可考慮有冷氣的室內湯屋，反之可選擇半露天，預訂時可說明要求。剛好一位惠我良多的好朋友在我造訪後不久長尾巴，這回溫泉泡得舒服，於是自掏腰包送給朋友的生日禮物，就是包含雙人湯屋 90 分鐘 + 兩客雍翠庭/歐陸餐廳午間套餐 2 客的【湯屋一日遊專案】（註），希望平日工作忙碌辛苦的好朋友，也能抽空去放鬆一下。

註：飯店會不定期推出一日遊的專案內容，詳細內容請以購買時的飯店官網資訊為準

▲北投麗禧共有 18 間個人湯屋，特色均不同

▲若天氣熱，建議挑選有冷氣的室內湯屋

▲若氣溫涼爽，推薦選擇半露天的湯屋

▲湯屋有大有小，但整體來說都蠻舒服

/ Info. /

北投麗禧溫泉酒店

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地址：台北市北投區幽雅路 30 號

作者：Ean /「Ean部落閣」、「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐！