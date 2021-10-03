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2021超流行「鮑伯頭」髮型範本　內彎乖巧可愛、外翹帥氣俐落

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文／美人圈

最近身旁的朋友們都紛紛去剪了鮑伯頭，無論是簡單內彎、各種不同的捲度都能讓整體風格看起來很不一樣！小編幫大家精選2021超流行鮑伯頭髮型範本，浪漫、可愛、性感各種風格通通都能輕鬆駕馭！

#鮑伯頭是什麼？

鮑伯頭指的是頭頂到髪尾的長度幾乎一樣長的髮型。而每個人對鮑伯頭的長度定義不太一樣，所以可能會導致有點混亂，但是根據專業造型師的定義，鮑伯頭指的就是頭頂到髪尾的長度幾乎都相同的髮型。緊接著就來看看造型有哪些吧~

▲鮑伯頭款式。（圖／美人圈）

▲鮑伯頭是指頭頂到髪尾的長度幾乎相同的髮型。（圖／folk media／lalahair／LATTE）

2021鮑伯頭髮型範本1：內彎鮑伯

內彎鮑伯頭是現在最普遍的短髮髮型，它給人一種乖巧清純的感覺，能輕易地修飾臉型，也不用花太多時間整理。

▲鮑伯頭款式。（圖／美人圈）

▲鮑伯頭款式。（圖／美人圈）

說到內彎鮑伯頭的代表，當然就是可鹽可甜的謝欣穎啦！自從出演電影《怪胎》後，謝欣穎的復古「內彎鮑伯」髮型就大受好評，無論是哪種髮色都能輕鬆駕馭，可說是最不挑人的鮑伯頭造型！

▲鮑伯頭款式。（圖／美人圈）

2021鮑伯頭髮型範本2：外翹鮑伯

外翹鮑伯頭自然不做作，只要加強髮尾外翹的弧度，看起來就超級時尚！近期不管是日本還是韓國，都非常流行這種外翹捲，也可以自己在家用離子夾將髮尾向外夾翹，打造出這款乾淨俐落感的髮型！想要俏皮或是帥氣風格的你，一定要來試試外翹捲鮑伯~

▲鮑伯頭款式。（圖／美人圈）

外翹鮑伯非常適合搭配線條分明的劉海，簡單上點髮膠就超有型。

髮尾內彎，旁分的劉海稍微外捲，也能營造出優雅的韓系小姐姐風格。

2021鮑伯頭髮型範本3：直髮鮑伯

直髮鮑伯頭能夠創造出非常清爽的髮型，染咖啡色系會有日系可愛的感覺，黑灰冷色調則會搖身一變為小性感風！

2021鮑伯頭髮型範本4：蓬鬆捲鮑伯

秋冬最推的「蓬鬆捲鮑伯」，微捲帶點休閒、又兼具「空氣感」。像棉花糖般地柔軟澎鬆的捲度，最能表現出短髮的優雅、氣質，只要將髮尾或髮中位置稍為捲繞出曲度，就能變化出不一樣的風格。

2021鮑伯頭髮型範本5：法式鮑伯

壓軸介紹小編自己最喜歡的髮型啦～「法式鮑伯頭」的髮尾大約落在下巴及嘴巴位置，髮尾塑形較多、會使用捲度來營造空氣感，做出隨興又有型的效果。

法式鮑伯頭還能夠細分為內彎、中分S捲、層次、大旁分等不同風格，不僅能夠營造出慵懶魅力，還能讓臉型立即內縮變小，非常適合有個性的女孩嘗試唷！

【延伸閱讀】

2021髮型師熱門「髮型趨勢&適合臉型」分析！Below perm圓臉必備，法式鮑伯頭瘦臉神器

不用剪、不用戴假髮！「長髮收納」成短髮鮑伯頭，只需要３步驟...

鮑伯BOB頭、敗犬頭的好幫手，多功能整髮器！

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

鮑伯頭, 髮型, 捲度, 剪髮

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

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