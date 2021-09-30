「台灣蝶王」王冠閎Seiko當後盾　不用偷戴老爸錶了

▲王冠閎首度出席腕錶活動，一點也不緊張。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

Seiko旗下Prospex專業運動系列，今發表以台灣自然美景為主題的錶款，打造限量500只的台灣太魯閣峽谷限定款SRPH39K1，邀請19歲的品牌之友「台灣蝶王」王冠閎演繹新錶，他從東奧賽事結束後受邀出席不少時尚活動、拍攝雜誌大片，上台秀錶顯得駕輕就熟，但他要特別澄清一點，「大家可能以為我的臉沒那麼開心，其實我心裡是開心的，看眼睛就知道」。

▲王冠閎以品牌之友身分出席Seiko Prospex發表會。（圖／記者周宸亘攝）







▲王冠閎掛著淺淺微笑揮手致意。（圖／記者周宸亘攝）

王冠閎外表是不太笑的酷哥，但從彎彎的眼睛可看出他的笑意，他也自招調皮往事，因為喜歡腕錶，以前常偷戴爸爸的錶款，但終究是小孩戴大錶不合手，很高興現在有Seiko當後盾，讓他戴著1970編織錶帶現代演繹版SPB237J1出征東京奧運會，成為他目前最重要的錶款。

▲Seiko Prospex 1970編織錶帶現代演繹版SPB237J1陪伴王冠閎征東京奧運，38,000元。





▲Seiko Prospex推出台灣太魯閣峽谷限定款SRPH39K1，21,500元。（圖／Seiko提供，以下同）

今王冠閎還獲贈Seiko Prospex以太魯閣為主題的限量錶SRPH39K1，整體圓潤錶型是被錶迷暱稱為「海龜」的造型，仿石灰色格紋面盤展現如大理岩紋理的太魯閣地質特色，金色秒針象徵立霧溪奔流於其中，錶冠也以金色裝飾，非常搶眼，讓王冠閎的腕錶收藏逼近10只。

▲王冠閎（左）與空手道小清新文姿云，日前首次合體獻給英國東倫敦時尚品牌ALLSAINTS。（圖／ALLSAINTS提供）

日前王冠閎也與空手道小清新文姿云首次合體，獻給英國東倫敦時尚品牌ALLSAINTS，面對越來越多的訪問與拍照機會，他表示很興奮，可以挖掘自己在游泳專業之外的另一面，也發現將訪問當聊天，一點也不會怯場。

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