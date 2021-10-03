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《一生一世》白鹿私下走甜酷風！香奈兒、Prada同款包出鏡率最高

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文／美人圈　圖／翻攝自小紅書@白鹿

白鹿曾與任嘉倫出演古裝劇《周生如故》，最近時辰夫婦又於新作《一生一世》再續前緣，可說是近期討論度最高陸劇，也讓女主角白鹿人氣再度飆升，私下的妝髮、穿搭也成為粉絲關注焦點，意外的與劇中溫柔都會女子不同，白鹿私下穿搭更偏好甜酷女孩風格，舉凡漁夫帽、貝蕾帽、報童帽都是她的最愛，以下「白鹿私服穿搭範本&同款包包」一起了解一下~

白鹿私服穿搭重點.1：西裝外套 X 軍靴
>>同款包包：CHANEL 小金球珍珠口蓋包黑＆白

夏末初秋超適合這樣穿！白鹿以Vetements 滿版 Logo襯衫為內裡，外面搭上一件韓國設計師品牌Moonsward灰色西裝外套，還微微拉出一半下擺，巧妙地搭出層次感，最後加上CHANEL 貝蕾帽與小金球珍珠口蓋包，踩上BOTTEGA VENETA軍靴，顯瘦又超有氣場的穿搭真的太好看啦~

▲白鹿私服。（圖／美人圈）

▲白鹿私服。（圖／美人圈）

白鹿私服穿搭重點.2：方領泡泡袖 X 厚底涼鞋
>>同款包包：Prada Cleo拋光皮革掛肩袋

甜酷女孩想要呈現一點淑女風格，也可以學學白鹿的穿搭範本！時尚潮人最愛服飾品牌Ganni方領泡泡袖可愛又復古，簡單搭配牛仔褲休閒就很好看，再揹上惠利、曾之喬女明星最愛的Prada Cleo腋下包，一套優雅又時髦的OOTD就誕生啦~

▲白鹿私服。（圖／美人圈）

▲白鹿私服。（圖／美人圈）

▲惠利、曾之喬都有揹Prada Cleo腋下包。（圖／IG@hyeri_0609、chiaochiaotzeng）

白鹿私服穿搭重點.3：Oversized 寬版上衣 X 彩色襪
>>同款包包：Valentino Roman Stud 紫色小羊皮鉚釘鍊帶包 

Oversized 寬版上衣搭配單車褲也是今年穿搭趨勢之一！能視覺修飾腿部線條，讓五五身女孩瞬間變成九頭身，白鹿身上這件英國設計師品牌Cottia的印花上衣可鹽可甜超百搭，最後配上紫色長襪，與身上的包款相呼應，完美展現穿搭小巧思。

▲白鹿私服。（圖／美人圈）

身上揹的這款則是Valentino 人氣IT BAG Roman Stud羊皮鉚釘包，帥氣的鉚釘結合溫柔薰衣紫一點也不違和，可說是可鹽可甜的極致表現，不只白鹿就連秦嵐、唐嫣也被這款神仙美包圈粉。

▲白鹿私服。（圖／美人圈）

▲Valentino Roman Stud 紫色小羊皮鉚釘鍊帶包 。（圖／Valentino）

白鹿私服穿搭重點.4：短袖西裝外套 X 印花內搭
>>同款包包：By Far Amber半月包

白鹿私下的穿搭真的太有魅力了~短袖西裝外套加上今年超熱門的報紙印花內搭，再戴上Prada漁夫帽，完美詮釋率性風格，和劇中《一生一世》劇中時宜穿搭有著強烈反差，簡直是酷Girl穿搭教科書！！

▲白鹿私服。（圖／美人圈）

OOTD當中的包款在歐美也超級火紅，By Far 腋下包擁有半月造型，比起法棍包更加圓潤可愛，容量也更實用，加上蜻蜓掛飾一整個可愛度破表，就連超模Kendall Jenner、Gigi Hadid也是By Far忠實粉絲。

▲白鹿私服。（圖／美人圈）

▲By Far Amber半月包。（圖／shopperboard.com、thezoereport.com）

白鹿私服穿搭重點.5： 碎花洋裝
 >>同款包包：Alexander Wang X BVLGARI Serpenti Forever白色小牛皮三用包

誰說甜酷女孩只會耍帥？白鹿在春夏季則特別擅長以洋裝展現可愛俏皮風格，尤其碎花裙更是出鏡率極高，戴上氣質優雅的Chanel Logo 頸鍊，再揹上寶格麗與Alexander Wang聯名包款，簡直就是仙女下凡來著~

▲白鹿私服。（圖／美人圈）

Alexander Wang運用招牌的high-low混搭手法，重新演繹寶格麗Serpenti蛇頭扣環，推出Serpenti Forever聯名系列包款，還附有可拆式腰帶、金色鏈條與提把，無論手提、肩揹或是當作腰包都是100分時髦百搭，一次擁有三種揹法CP值超高。

▲白鹿私服。（圖／美人圈）

▲Alexander Wang X BVLGARI Serpenti Forever白色小牛皮三用包。（圖／bvlgari）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

白鹿, 私服, 穿搭, 同款, 包包

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