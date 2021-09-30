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美女網紅脫外套裡面是空的！「只遮兩點」被看光　老公反擊了

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▲▼ Chiara 。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

▲Chiara Ferragni穿著黑色透視裝現身巴黎。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

記者陳雅韻／台北報導

猶記得美國超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）今年7月出席坎城影展，身穿高級訂製服品牌Schiaparelli前胸挖空的黑色長袖禮服讓胸形全都露，僅搭配品牌設計師Daniel Roseberry創作的肺造型銅製項鍊遮胸而轟動一時，義大利美女「網紅始祖」Chiara Ferragni也加入大膽秀行列，在巴黎芳登廣場穿上Schiaparelli透視裝新照，僅以兩顆金扣遮點，讓粉絲看呆了，她的歌手老公Fedez更調皮，直接在黑色衛衣上開兩個洞露乳頭「反擊」。

▲▼ Chiara 。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

▲Chiara Ferragni穿Schiaparelli帥氣夾克與丹寧褲，走在巴黎芳登廣場。

▲chiara ferragni。（圖／翻攝chiaraferragni、fedez IG）

▲Chiara。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

▲chiara ferragni。（圖／翻攝chiaraferragni、fedez IG）

▲脫下外套後，Chiara Ferragni大方秀只有兩顆金扣遮點的黑色透視裝。

34歲的Chiara Ferragni是時尚網紅起家，進而成立個人品牌當企業家，在IG有超過2498萬名粉絲追蹤，高人氣讓她接到不少代言廣告。已是兩個孩子的媽敢穿也敢秀，此次穿上Schiaparelli新裝本以為是帥氣褲裝而已，未料她脫下外套，展現只以2顆金扣遮點的黑色貼身透視上衣，性感指數爆棚。

▲▼ Chiara老公 。（圖／翻攝IG）

▲Chiara Ferragni的歌手老公Fedez用「只露兩點」的T恤，回應老婆「只遮兩點」。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

▲▼ Chiara 。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

▲睽違兩年造訪巴黎，Chiara Ferragni拎愛馬仕百萬鱷魚柏金包、戴3,107,000元HUBLOT Big Bang皇金滿鑽鍊帶計時碼錶。

Chiara Ferragni睽違兩年造訪巴黎，正是受各品牌之邀參與巴黎時裝周大秀，她難掩興奮之情，拎著愛馬仕（Hermes）百萬元的鱷魚皮柏金包出遊，同時戴著3,107,000元HUBLOT Big Bang皇金滿鑽鍊帶計時碼錶，為剛代言的名錶搏曝光。

►美女網紅省布料狂露左右半球　辣度破表搶300萬鑽錶風頭

►裘德洛女兒胸口險爆扣走光　炫腹裝搭小廢包當型女

 

關鍵字：

Chiara Ferragni, Schiaparelli, Fedez

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