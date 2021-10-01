奇奇蒂蒂「橡果戒指」萌度破表！迪士尼公主婚嫁珠寶美翻

文／美人圈 圖／翻攝自K.UNO、ALUXE亞立詩、京華鑽石

迪士尼公主的童話愛情故事，總是令不少女孩嚮往！今天小編就來盤點「迪士尼婚戒」給大家啦～除了日系珠寶品牌「K.UNO」美人魚、仙杜瑞拉等迪士尼公主婚嫁珠寶，婚戒品牌「ALUXE亞立詩」睡美人、阿拉丁及魔髮奇緣婚嫁系列，頂級鑽戒品牌「京華鑽石」也推出了米奇＆米妮系列對戒，趕緊一起看下去吧！

小美人魚婚戒

小美人魚婚戒一共推出了四款，主要以水面波光、貝殼、珊瑚及愛麗兒的花朵髮飾為靈感。婚戒造型都充滿立體感，金屬材質閃耀出美麗光澤，設計簡約卻非常耀眼。結婚對戒內還刻有愛麗兒及艾瑞克王子的圖騰，相當的精緻，充滿浪漫的氣息啊！

仙度瑞拉婚戒

仙度瑞拉婚戒以禮服裙擺為設計理念，立體又細緻的V形線條，可讓手指看起來更纖長，戒指內還刻有玻璃鞋，宛如仙度瑞拉與王子邂逅般的喜悅。

奇奇蒂蒂婚戒

奇奇蒂蒂婚戒真的萌度爆表啊！雕刻得非常細緻，戒台特別設計成奇奇蒂蒂最愛的橡果，捧在手心的可愛模樣，彷彿陪在妳身旁，這款真的愛了～

超夢幻「迪士尼婚戒」推薦：ALUXE亞立詩 公主婚嫁系列

ALUXE全新迪士尼公主婚嫁系列，再推出魔髮奇緣、睡美人及阿拉丁三位公主商品，將故事中不同的浪漫場景化作指尖記號，實現童話中的永恆幸福。還特別打造古典公主專屬戒盒，以故事中的重要元素為設計靈感，實在美到讓人難以抗拒啊！

▲睡美人。

▲魔髮奇緣。

▲阿拉丁。

超夢幻「迪士尼婚戒」推薦：京華鑽石 迪士尼系列

京華鑽石推出一系列米奇&米妮戒指，包括求婚戒指、結婚對戒等商品。以米奇米妮這對公認的最佳情侶為發想，將幸福化為永恆戒指，特別推薦雙色滾圈結婚對戒，女戒上還配有刻鑽的米奇，米奇米妮控千萬別錯過這系列！

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