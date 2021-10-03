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雙十國慶煙火在高雄！炸牛排、魚卵義大利麵　8間周邊美食訂起來

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圖、文／MENU美食誌

看煙火前記得先把肚子填飽！高雄港周邊美食絕不會讓你餓到，美式、義式、日式、南洋料理，通通整理給你！

不老壽司 五福店
五福三路145號

高雄頗有名的不老壽司，在國軍英雄館旁也有分店囉！有壽司組合或是單點，還有沙拉、湯品等，還有當日限定的料理會寫在黑板上！用料新鮮、上菜速度快。推薦蕉香鮭魚卷，看似衝突的搭配卻溫和好吃！常常客滿，建議先訂位哦！

▲雙十煙火高雄美食 。（圖／MENU美食誌）

▲高雄頗有名的不老壽司（圖／美食客小波提供）

KYOMO PASTA 義大利麵専賣
大義街93號

在鹽埕區很受歡迎的義大利麵店，內用座位不多且不接受訂位！由日本主廚精製的義大利麵，味道清淡卻帶有鮮味，非常順口！推薦點日本原創的和風系列口味，用料實在、CP值高！目前仍未開放內用，建議隨時關注粉專哦！

▲雙十煙火高雄美食 。（圖／MENU美食誌）

▲鹽埕區很受歡迎的義大利麵店（圖／美食客肥力吃提供）

萩椛牛かつ專門店
青年二路191號

愛吃肉的你別錯過這間啦！有牛、豚、雞以及鮭魚刺身，想要豐富一點可以點海陸雙拼！牛肉有麵衣的也有純粹肉片，前方會放置一個小烤爐讓客人自行調整熟度！每人低消 100 公克的肉盤，當月壽星會招待黃金泡菜跟肉食哦！

▲雙十煙火高雄美食 。（圖／MENU美食誌）

▲愛吃肉的你別錯過這間（圖／美食客水冶玄提供）

桂桃嬤 販麵洋行
大義街99號

喜歡南洋料理可以試試這間！有每日限量熬煮的巴東辣咖哩、椰香沙嗲及肉骨茶等，也有南洋的烤吐司跟小點。可以選擇的麵條很多種，意麵偏細有口感、湯頭清甜好喝！蔬菜量給很多，推薦點奶油煉乳吐司！

▲雙十煙火高雄美食 。（圖／MENU美食誌）

▲桂桃嬤 販麵洋行（圖／美食客宋耀星提供）

傑克兄弟牛排館 高雄店
河西路6號

想吃美式牛排的首選，嫩肩、紐約客、菲力、肋眼牛排任君挑選！嫩肩的口感較有嚼勁，建議熟度為3~5分熟！還有手工製作的浮誇漢堡！多人用餐可以選擇套餐哦！

▲雙十煙火高雄美食 。（圖／MENU美食誌）

▲想吃美式牛排的首選（圖／美食客CYS提供）

福記臭豆腐
海邊路53巷52號

在苓雅區很夯的臭豆腐！臭豆腐外皮酥脆、內部口感軟嫩！搭配泡菜十分解膩，沾上醬料更好吃！麻辣鍋的配料非常多、湯頭好喝順口！其他炸物小點表現也不錯，酥脆不油膩！

▲雙十煙火高雄美食 。（圖／MENU美食誌）

▲苓雅區很夯的臭豆腐（圖／美食客米夏兒提供）

路地 食事処
海邊路64巷1號

位於海邊路的小巷弄內，不仔細找可是會路過哦！口味道地的日式居酒屋，菜單會不定期做更換，且每日有不同的限定料理哦！午魚酒粕一夜干算是店內的招牌，份量大、魚肉嫩、酒氣香，非常下酒！鰻魚飯人氣也很高，可以一次嚐到蒲燒及白燒口味！

▲雙十煙火高雄美食 。（圖／MENU美食誌）

▲路地 食事処（圖／美食客Shannon提供）

牛老大涮牛肉 高雄總店
自強二路18號

總店營業到凌晨2點，想來鍋宵夜非常適合！火鍋湯底很棒，有高麗菜.豆皮.凍豆腐.玉米.番茄等配料！入口後是蔬菜的香甜味還有番茄的酸甜香！溫體牛肉涮幾下就可以享用，肉質軟嫩美味！花枝漿跟蝦仁漿是必點，各式熱炒牛肉也很嫩！

▲雙十煙火高雄美食 。（圖／MENU美食誌）

▲牛老大涮牛肉（圖／美食客BlueBleu提供）

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 美食, 國慶, 煙火, 連假, 愛河, 雙十節, 高雄, 鹽埕

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