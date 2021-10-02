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台北8間高級餐廳用五倍券吃起來　勞瑞斯牛排現省1千5、海鮮控先訂這家

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圖、文／MENU美食誌

在領到五倍券前先來規劃要怎麼花！平常不會吃的餐廳就該趁現在享受一下，一起振興經濟吧！

SAFFRON 46
信義區松智路17號46樓

在微風南山 46 樓的印度料理，享用美食還能邊看美景！主廚為印度人，店內有大氣的酒牆，想喝調酒來這就對了！推薦點烤餅系列，庫喳乳酪味道鮮明，口味不油膩，適合搭配咖哩！窯烤香料羊小排的香氣十足，完全沒有羊腥味！

▲振興五倍券吃美食。（圖／MENU美食誌）

▲微風南山 46 樓的印度料理（圖／美食客ChiaChi提供）

LAWRY’S THE PRIME RIB TAIPEI 勞瑞斯牛肋排餐廳
信義區松仁路28號6樓

位於貴婦百貨BELLAVITA 6 樓，古典元素呈現出低調奢華的氣氛！英式 3 片薄切牛肋排肉質非常細嫩，搭配醬汁非常入味！10/8至10/31 有振興券活動，平日消費5,000元可折抵6,000元餐價，再送500元餐券！還有超值雙人套餐，假日也有優惠哦！

▲振興五倍券吃美食。（圖／MENU美食誌）

▲勞瑞斯牛肋排餐廳（圖／美食客吃貨金仔吃飽飽提供）

ORCHID RESTAURANT 蘭
大安區安和路二段83號

裝潢氣派的法式餐廳。威靈頓牛排派酥皮烤得金黃，包著厚實的鴨肝、黑松露醬、菲力牛排，口味濃郁豐富！鴨肝的油脂香氣搭配特別挑選的紅酒非常完美！整體口味偏重，主餐也推薦羊里肌！晚間菜單共 12 道菜餚，吃完又飽又滿足！

▲振興五倍券吃美食。（圖／MENU美食誌）

▲ORCHID RESTAURANT 蘭（圖／美食客Foodie提供）

MAPLE TREE HOUSE 楓樹 韓國烤肉
信義區光復南路585號

來自韓國首爾的烤肉品牌，將正宗的韓國燒烤與時尚的用餐環境結合！有午間、晚間套餐，也可以單點！有服務人員桌邊烤肉服務，肉質有水準、熟度烤得恰到好處，還有八種小菜可以無限續！低消每人 400 元，會另外加收服務費哦！

▲振興五倍券吃美食。（圖／MENU美食誌）

▲MAPLE TREE HOUSE 楓樹 韓國烤肉（圖／美食客吃貨巧提供）
珍寶海鮮 JUMBO SEAFOOD 台北信義店
信義區松高路12號3樓

在新光三越台北信義新天地A8 內的新加坡料理！喜歡吃龍蝦、螃蟹的可別錯過啦！必點招牌黑胡椒蟹，黑胡椒香味十足還帶有淡淡奶油香，沙公蟹肉新鮮彈牙，搭配一旁炸小饅頭非常涮嘴！還有波士頓龍蝦、娘惹炸尼羅紅跟麥片蝦都十分經典！

▲振興五倍券吃美食。（圖／MENU美食誌）

▲珍寶海鮮 JUMBO SEAFOOD 台北信義店（圖／美食客吃漢一枚提供）

但馬家涮涮涮鍋 TAJIMAYA
松山區敦化北路166號3、5樓

在文華東方酒店三樓及五樓的奢華鍋物！空間寬敞明亮，桌邊服務非常周到！愛吃海鮮必點但馬家龍套餐，一整隻龍蝦超享受！服務生還會幫忙去殼，套餐有開胃菜、雜炊跟手製甜品，最後的雜炊滿滿精華！每樣食材都是精挑細選，菜盤也超好吃！

▲振興五倍券吃美食。（圖／MENU美食誌）

▲但馬家涮涮涮鍋 TAJIMAYA（圖／美食客Rita提供）

BEAPE-法國傳統餐酒館
中山區中山北路二段72巷1號

販售法式菜餚，有單人套餐、商業套餐及素食套餐。羅西尼牛排是套餐中需再額外加價的主餐，底層有鮮嫩牛菲力、中層是香煎鴨肝與培根、上層堆疊黑松露片，搭配三種酒製作的濃郁醬汁！限量的皇家巧克力蛋糕也是必吃，低消每人一份套餐哦！

▲振興五倍券吃美食。（圖／MENU美食誌）

▲BEAPE-法國傳統餐酒館（圖／美食客Catherine提供）

撈王鍋物料理台灣一號店
信義區松壽路12號9樓

位於ATT4FUN 9樓，有套餐組合，也可以單點！推薦胡椒豬肚雞湯頭，使用雞腿肉、豬肚、豬大骨等食材熬煮，喝起來順口濃郁且胡椒香十足！肉品必點美國PR去骨牛小排，肉質鮮嫩、擺盤浮誇！整體菜色豐富、服務周到！

▲振興五倍券吃美食。（圖／MENU美食誌）

▲撈王鍋物料理台灣一號店（圖／美食客靡靡之音提供）

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 5倍券, 五倍券, 印度料理, 台北, 威靈頓牛排, 振興券, 新加坡料理, 活蟹, 火鍋, 牛排, 羅西尼牛排, 高級餐廳

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