8千坪環球桃園A19 9／30試營運排長龍　4大亮點先看再逛！

▲A19環球購物中心即起試營運，首日就吸引大批民眾排隊進場。（圖／業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

環球購物中心位於A19桃園棒球場旁全新商場開幕，總面積8000坪進駐多家桃園首店，還有600坪家樂福、大創百貨、寶雅生活館等熱門店型，今（9／30）開幕試營運，豪氣祭出連續12天「19元排隊商品」優惠，包括電影票、FUNBOX特技摩托車等，還有多項買一送一優惠，果然吸引許多消費者在開店前到場，還沒開門就排出進場長龍。

8000坪賣場有兒童GPS

環球購物中心A19桃園共有地上7層、地下2層，共8000坪大小，超過70個品牌進駐，且針對環境永續、智慧賣場下功夫，包括採用環保建材，使用回收材質製作休憩區域，也推出互動螢幕，並針對有小孩的家長，提供GPS手環免費租借服務，若小孩離開家長一定距離，手機便會發出警示音提醒。

5成店鋪桃園獨家

A19進駐的品牌其中更有5成以上為百貨、桃園獨家或新形態店型，包括有家樂福影響力概念店、全台百貨最大原岩攀岩館、ROOTS、FUJI按摩椅、湛盧ROBAR、初虎韓式小食堂、鹿角巷、創盛號、小樽咖啡、總裁牛肉麵、秋風軒mini等，5至7樓還包括ISKI滑雪俱樂部、主題餐廳及健身房等，則將於11至12月陸續登場。

結合球場特色，打造樂天桃猿專門店

因臨近桃園棒球場，串聯樂天桃猿隊、樂天市場、樂天Kobo、樂天網銀等，全台獨家「樂天數位體驗區」，包括樂天市場熱銷、台灣團購冠軍、日本必敗商品可以實境體驗、線上購買，樂天Kobo電子閱讀器體驗，還設有「GM LIVE直播區」，除此之外還有樂天桃猿專門店，號稱全台貨量最齊，之後也會開賣與日本同步的商品。

看電影還能邊吃米其林

A19內的喜樂時代影城共有16廳，具有落地式巨幕與無壓舒適全皮革沙發座椅設計，同時更將與必比登美食餐廳合作，待餐飲解封開放後，將提供米其林必比登推薦的印尼料理「磐石坊」糯米卷、炸春捲、雞肉派，以及通化夜市知名的「御品元」冰火湯圓，之後也會不定期更換特色餐飲品項。

環球購物中心表示，桃園A19試營運從9／30日起連續12天，推出19元起排隊商品，包括10／2喜樂時代影城推19元電影票、10／4FUNBOX推超級特技摩托車19元、10／5優廚推百香氣泡飲19元等。此外還有多項買一送一或超值加價購，包括鹿角巷「白桃烏龍」、創盛號「招牌羅宋」可享買一送一，總裁牛肉麵「半筋半肉牛肉麵」加19元多一碗、湛盧ROBAR美式咖啡第二杯19元等。

另外即起至11／3會員全館消費累計滿3,000元送200元抵用券、10／6日前刷Global Mall聯名卡單日累計滿1,500元送150元抵用券、指定餐飲品牌單日單筆滿599元送50元抵用券；下載APP加入新會員，立即可獲50元抵用券。