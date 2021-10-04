不想在男友面前邋塌！3個「日系家居服」可甜可性感　怎麼穿都不NG

▲日本女性很注重居家服飾或睡衣款式。（圖／ girlydrop）

文／女子學

平常在家、睡覺時，你穿的是隨意混搭風，還是穿得像阿嬤睡衣般，管他什麼顏值只要舒適就好呢？但在日本女生眼裡這樣太 NG 了！

重視裝扮的日本女性連在家都非常注重居家服飾或是睡衣的款式，許多人就像幾年前人氣日劇校對女王中，石原里美所扮演的校閱子一樣，把家居服穿得同樣時尚甜美！一起來看看這幾個日本女性熱愛的居家睡衣品牌，作為你的家居服必備款，穿上它們在家也能展現你的迷人魅力。

1. 想要甜美大人時尚風格就要選 gelato pique

▲Gelato Pique的家居服甜美可愛。（圖／IG@gelatopique_official）

Gelato Pique 是日雜超高人氣的女裝品牌 Snidal 所推出的家居服飾副品牌，與 Snidal 的優雅的品牌風格截然不同的是，Gelato Pique 的風格更加甜美又俏麗。而 Gelato Pique 品牌名取自於義大利語中的冰淇淋的意思，以「大人的甜點」作為訴求，因此服飾都以甜美輕柔的配色圖案和時尚版型為設計風格，並且兼顧柔軟度和舒適度。此外，在邀請日本人氣女星「本田翼」代言品牌的加持之下，更是收穫了許多注目焦點。

▲Gelato Pique與任天堂合作推出瑪利歐聯名款。（圖／prtimes）

Gelato Pique 除了擁有非常好的親膚觸感之外，像是冬季款的 HOT FABRIC 系列質地鬆厚非常柔軟，而且還比其他家睡衣材質更加溫暖，在寒冷的冬季可以帶你進入甜美的夢鄉。而今年秋冬最新的設計款更是與知名遊戲任天堂合作聯名，推出無敵可愛的瑪利歐設計款，立刻就成為了大家搶購的話題性商品。

2. 想要蜜桃甜心小性感風就要選 Peach John

▲日本內衣品牌 PJ（Peach John）受到台灣女生喜愛。（圖／IG@peachjohn_official）

台灣女生應該也十分熟悉的日本人氣內衣品牌 PJ（Peach John），以甜美又帶些小性感的設計風格風靡了亞洲的年輕女孩圈。Peach John 的款式大多設計感強，且許多剪裁甚至還自帶小豐胸感，因此還被許多日本女生當作約會必勝內衣。Peach John 還有多位知名模特兒與藝人代言過，最早像是由藤井莉娜、ROLA 等日系雜誌名模，以及 AKB48 成員等人的代言吸引了亞洲無數女性的目光。

▲Peach John 的款式設計感強又帶些小性感。（圖／IG@peachjohn_official）

除了內衣之外他們家還有出了超多款會令人愛不釋手的居家服飾及睡衣款！像是性感可愛的設計還附有 Bra 襯墊，舒適貼身還能邊睡邊美胸。以及袖口的蝴蝶雪紡繫帶超可愛！蓬鬆又保暖的針織毛絨材質，穿上去完全不會覺得有束縛感，還能讓你展現出惹人心動的 lovely look…等。若是不想要在男友面前顯露出邋塌的形象的話，那麼就用 Peach John 的居家服展現你甜美又性感的魅力吧！

3.想要青春甜美的日系風格就要選 tutuanna

▲utuanna 的家居服洋溢著青春。（圖／tutuanna_official）

很多人對 tutuanna 這個日系品牌的第一印象肯定腦中浮現的都是繽紛多樣、舒適好搭的襪子，不過tutuanna不是只有襪子受到很多女生們的喜愛，連家居服飾系列也是有非常多的擁護者呢！同樣延續 tutuanna 的品牌印象，推出的每款家居服也都洋溢著青春甜美的日系風格。

tutuanna 家居服的特色就是春夏款為可隨喜愛搭配的自由度相當高；而秋冬的家居服，則著重在觸感絲滑的綢緞材質以及保暖又輕柔的珊瑚絨。雖然在設計上沒有像前二家介紹到的家居服品牌這麼多款變化，但卻不失時尚感，而且在質感上也完全能讓人感到滿意和喜愛！

疫情之下，很多人仍舊在家遠端工作上的日子之中，好的材質的居家服飾或睡衣能讓你舒適的度過一整天又能隨時保持形象，柔軟的材質也讓你在夜晚能更加安然入睡！而且很多日系品牌的居家服飾更是設計得時尚又好看，就算穿出門也完全沒有問題，所以睡衣或是居家服飾別再胡亂搭配，十分值得大家認真挑選一番唷！

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