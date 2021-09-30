「圍棋女神」讚陳昊森：沒有缺點！　首度同台喜迎「新身份」

記者王則絲／台北報導

UNIQLO近日最大新聞就是全球旗艦店「UNIQLO TAIPEI」將在台北東區明曜重新開幕，除宣布徐若瑄為最新代言人，還邀請到新生代男神陳昊森與圍棋女神黑嘉嘉擔任品牌好友，首次相見、同台的兩人搶先到了新店舖受訪，展現十足默契，訪問中黑嘉嘉更大讚陳昊森：「他沒有缺點！」

▲黑嘉嘉、陳昊森宣布成為UNIQLO品牌好友。（圖／品牌提供）



每當想添購新衣，到UNQILO去逛逛已成為台灣民眾的日常，男神女神也不例外，黑嘉嘉就表示：「我一直以來都是UNIQLO的忠實粉絲，我家有很多UNIQLO的衣服，有很多襯衫、牛仔褲、百褶裙⋯⋯」陳昊森也附和：「我也是！」、「我自己的穿衣風格比較簡單，像我就有很多UNIQLO的素T、牛仔褲。」因此能成為品牌好友的新身份，對他們來說非常開心。

▲身為品牌好友，黑嘉嘉與陳昊森已為UNIQLO拍攝許多形象照。（圖／品牌提供）



UNIQLO眾多的聯名企劃總是能引起話題，陳昊森害羞地表示：「我比較幼稚一點，其實很喜歡之前《鬼滅之刃》跟《咒術迴戰》聯名的系列。」黑嘉嘉則提到非常喜歡「+J」系列。另外，陳昊森這回也替即將在10／8開賣的「UNIQLO and White Mountaineering」聯名系列拍攝形象照，讓熱愛戶外活動的他特別推薦，「能用千元買到萬元的商品很值得購入」。

▲訪問中黑嘉嘉、陳昊森分享私下「揚長避短」的穿搭方式。（圖／記者王則絲攝）



訪問中問及兩人私下「揚長避短」的穿搭技巧，黑嘉嘉直接大讚陳昊森：「他沒有缺點！」讓陳昊森笑得好開心：「他搶了我的話！」但他還是透露：「我身形比例有點差，我的腿有點短，所以比較喜歡穿寬鬆一點的牛仔褲。我覺得我上半身不夠厚，所以喜歡多搭一件襯衫、外套。」黑嘉嘉則是因為身型比較嬌小：「我喜歡穿短版的上衣，穿高腰的牛仔褲、或裙子，讓比例看起來比較高，腿看起來比較長。」

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