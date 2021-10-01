陳柏霖、邱澤為愛而生「粉色力量」　GUCCI黑西裝挑戰極致帥

記者鮑璿安／台北報導

為宣導乳癌防治粉紅公益，男星吳青峰、吳慷仁、陳柏霖、邱澤此次登上《Marie Claire美麗佳人》10月號擔任封面人物，以為愛而生為主題，一同以粉紅色背景出鏡，身穿俐落剪裁的西裝展現獨有男人味，回憶生命歷程，四人也罕見聊起了內心深處的秘密。

▲吳青峰穿著GG 緹花帆布背心、白色棉質襯衫 。（圖／marie claire美麗佳人國際中文版提供）

結合粉紅色想要帥得有型很難，吳青峰、吳慷仁、陳柏霖、邱澤辦到了，此次封面中，吳青峰身穿GUCCI GG 緹花帆布背心以側身出鏡，服裝上的橫線刺繡及「WARRIOR」英文字樣，寓意癌友手術去掉一邊胸部的傷疤。其實青峰媽媽同為乳癌病友，更能感同身受抗癌過程的酸楚，傳遞為愛繼續生命的力量。

▲吳慷仁身穿GUCCI雙 G Logo 圖紋西裝外套搭配牛津襯衫輕鬆坐在鏡頭前。（圖／marie claire美麗佳人國際中文版提供）

吳慷仁身穿GUCCI雙 G Logo 圖紋西裝外套搭配牛津襯衫輕鬆坐在鏡頭前，對於愛情和工作，他認為，「讓別人得到溫暖，自己也會非常滿足。」頓時讓畫面氛圍和背景散發的氣場一樣有粉紅光芒。陳柏霖演繹起簡單的黑色西裝，領口微開展現魅力，巧妙搭配黑珍珠串鍊，將男星不擅長的單品駕馭得十分完美，他也表示：「以前想要從花花世界中緊抓住的東西，現在看來也都沒什麼，順順過生活living the moment才是目標。」

▲陳柏霖黑西裝搭配TASAKI黑珍珠串鍊；邱澤穿著Gucci x Balenciaga 印花夾克出鏡。（圖／marie claire美麗佳人國際中文版提供）

穿著Gucci x Balenciaga 印花夾克出鏡，邱澤微捲髮型散發魅力，他呼籲大家要將心比心溫柔溝通、多關心長輩，才是愛的體諒之道。看似很日常、普通生活其實都很珍貴，應該把握當下，多點關懷身邊友人。