壓力太大就來寫手帳！「5大好處」能變聰明、排解負面情緒

編輯／Emily 圖／Pinkoi提供

生活中累積太多壓力，卻不知道該如何抒發，不妨試試「寫手帳」吧！寫的過程不只是用五顏六色的筆、可愛貼紙，把本子裝飾的漂漂亮亮，其實它有「5大好處」，能幫你找回生活節奏，讓心情也跟著開心起來。

1.增進寫作能力

很多人會開始寫手帳都是為了記錄重要事情，一開始只是防止遺漏，之後就越寫越多，不只是行程、代辦事項，也會把深刻的事件、心情、想法…寫進去，無形中就能鍛鍊寫作能力。

2.排解負面情緒

寫手帳的過程能排解你的負面情緒，當你把焦慮、煩惱的事情寫進去，就像對一個朋友傾訴一樣，把心裡的垃圾倒出來，清空後就能找回正能量，重新振作起來。

3.學會分析

寫手帳不會長篇大論，而是把事情簡化成條列式或簡短摘要，所以在過程中能訓練分析能力，學會從複雜的事情中找到最重要的部分。當你對生活現況感到茫然時，寫下來分析一下，就會突然茅塞頓開。

4.釋放靈感

寫手帳除了文字，還可以用塗鴉、貼紙…裝飾本子，釋放你的創作魂。如果平時就喜歡畫畫、創作，就能藉此釋放無處發洩的靈感。

5.達成目標

寫手帳的過程有助於你達成目標，一方面是可以把遠程目標簡化成短期可達成的簡單事項，條列下來就能按部就班的進行，另一方面是可以在本子反省曾經犯過的錯，未來就能避免重蹈覆轍。

看完「5大好處」，是不是也想動手寫手帳了呢？這裡分成簡約質感、塗鴉插畫、海外品牌3類型，精選出7款設計手帳，讓你找到陪伴你度過2022年的那一本。

【簡約質感手帳】

1.YouTuber Jasmine自製品牌手帳

YouTuber Jasmine自創品牌的2022自製手帳本封面很簡約，裡面有豐富的格式與獨特美學設計，還會附上引力書籤、記憶書套，以及繽紛文字貼紙。

2.101 原子手帳

這款手帳結合「原子習慣」和「子彈筆記」，可以幫你克服拖延、養成習慣、改變自己的行事曆。

3.寄思 thinking of you.

這款手帳與茄子先生聯名，內頁以「直式時間軸」為主要特色，寫起來更有條理，從紙張材質到內頁規劃都十分仔細，能成為你光陰的縮寫。

【塗鴉插畫手帳】

1.馬卡龍腳趾 Macaron TOE

馬卡龍腳趾2022推出四款設計手帳，每一款都有可愛獨特的插畫，連內頁也處處有驚喜，翻開來會讓你心情愉悅，還有附贈每月幸運指引貼紙。

2.甜蜜生活

甜蜜生活推出的手帳特別設計內外雙封面，只要拆下封套，將書皮翻轉，就可以看到每個月不同的女孩插畫圖案，彷彿擁有一本全新的手帳，你可以隨心情更換。

【海外品牌手帳】

1.馬來西亞品牌：ana tomy

馬來西亞品牌ana tomy提供客製化服務，有20種封面設計、7種內頁設計、20種鬆緊綁帶顏色、20種書籤帶顏色，超過1000個組合任你搭配。

2.美國品牌：Cavallini & Co.

美國品牌Cavallini & Co. 以創辦人家族所收藏的中世紀手繪圖稿為靈感，設計出高質感文具。這款手帳封面是復古地圖，內頁的規劃清楚簡單，讓你寫出有條理的手帳。

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