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歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！　黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

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記者王則絲／台北報導

女星歐陽娜娜隨著人氣高漲，時尚資源也越趨豐富，雖然時不時會被網友們評論穿搭失誤，但是近日歐陽娜娜上傳的兩組造型，恰巧都是全身黑的貼身裙裝，不避諱展露身材曲線，更難得小露酥胸，成熟打扮獲得粉絲讚賞：「變好瘦！」、「歐陽『辣辣』！」

▲歐陽娜娜。（圖／翻攝自IG）

▲歐陽娜娜。（圖／翻攝自IG）

▲歐陽娜娜整身GIVENCHY造型。（圖／翻攝自IG@nanaouyang）

歐陽娜娜日前出席代言品牌紀梵希（GIVENCHY）位於深圳的快閃店活動，穿上了品牌的微透視鏤空上衣，與不規則裙襬的細褶裙，並搭配紀梵希本季焦點配件G Chain項鍊，作為點綴亮點，貼身的服裝讓歐陽娜娜的腰身曲線特別搶眼，露出的雙腿也筆直纖細，讓不少網友都大讚：「娜娜真的瘦了好多」、「女孩兒長大了」、「這造型超喜歡！」

▲歐陽娜娜。（圖／翻攝自IG）

▲歐陽娜娜。（圖／翻攝自IG）

▲歐陽娜娜另一套黑色裙裝造型相當性感。（圖／翻攝自IG@nanaouyang）

接著，歐陽娜娜又於社群上帶貨韓國眼鏡品牌GENTLE MONSTER，在上海街頭就拍起了大片，她再度以一身黑裝現身，穿著設計師品牌DAVID KOMA的水晶肩帶洋裝，不只裙長激短，讓視線直逼危險邊緣，歐陽娜娜更難得小露胸前事業線，一個側身姣好身材盡顯，讓粉絲大飽眼福，狂喊：「娜娜辣辣」、「歐陽辣辣」、「SOS救命窒息了。」

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關鍵字：

歐陽娜娜, 穿搭, GIVENCHY

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