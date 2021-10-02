象印、虎牌電子鍋低至4.6折！同時炊飯＋煮菜　快速上桌必備神器

文／C編

因為疫情激發了很多人下廚的才能，當這件事變成習慣，即便餐廳開放內用，還是會有「想煮」的衝動，「Her森森」推出兩款電子鍋特賣，分別為象印與虎牌，輕鬆煮出好吃的白飯，也能滷肉、烹調湯品，優惠價3290元起，超低的4.6折，非常值得。

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▲象印、虎牌電子鍋最低下殺3290元，點我購買。



【象印】10人份微電腦電子鍋NL-AAF18（全新福利品），原價8000元、特價3699元

象印推出的微電腦電子鍋，採用中心溫度感應器，透過中心溫度感應回傳溫度、數據變化，準確掌控火力，對內鍋加熱，熱能由裡到外，擴散式傳導，循序加熱，可以更加均勻的加熱，讓料理美味。

搭配圓形的黑金剛厚釜，加熱快速且均勻，米飯香Q蓬鬆輕鬆上桌，蒸煮功能可以讓料理更加入味，可依照烹調料理輕鬆設定時間，並附有蒸籠，操作很簡單，可拆式內蓋加上不易脫落塗層內鍋，清洗一點都不費力。

【虎牌】6人份微電腦多功能炊飯電子鍋JBV-S10R（日本製），原價7000元，特價3290元

不論白米、五穀米、糙米飯都可以一鍵完成，且一次可以煮兩道料理，對於準備餐點時間緊迫的人來說，是一大福音，利用炊飯時產生的高溫蒸氣加熱料理盤中的食材，完成另一道菜，提高效率，並且可以保留食材本身原味和營養，不影響底部米飯味道，細火慢燉帶出食材鮮味，營養更加分。

省電又省時是虎牌微電腦電子鍋的強項，比起傳統主菜炒與炸的烹調方式，使用蒸氣調理出的食物更健康，無油烹調，容易控制熱量，1.7mm厚鍋可以均勻導熱，預約定時煮飯，同時長時間保溫，隨時隨地都可以吃到熱熱的料理。

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