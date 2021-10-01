雷達表把小花園搬到面盤上　茉莉花綻放吸睛

▲雷達表True真我系列Great Gardens of the World世界花園合作款，81,100元。（圖／雷達表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士腕錶品牌雷達表（Rado）自2017年起與義大利花園組織Grandi Giardini Italiani合作，今年直接將花園搬到了面盤上，推出全新Great Gardens of the World世界花園合作款，當中包括兩款以茉莉花圖案裝飾的錶款，以及面盤鐫刻橡樹葉圖案的設計，吸引熱愛大自然的錶迷。

▲雷達表True真我系列湖水綠的Great Gardens of the World世界花園合作款，81,100元。



雷達表Great Gardens of the World世界花園合作款的茉莉花圖案錶款，分別有黑色與湖水綠色高科技陶瓷兩款，面盤上的花朵特別採對比色設計，輔以低調的葉片紋路更顯出色；第三款新作也以黑色陶瓷打造，但面盤上雕刻的橡樹葉圖案更低調，將光芒留給中央的鑲鑽環圈。三款錶均採用動力儲存80小時的自動上鍊機芯，並配備透明底蓋。

▲雷達表True真我系列Great Gardens of the World世界花園合作錶，面盤中央鑲一圈美鑽款87,900元。

若偏愛俐落風格，帝舵表（Tudor）1926系列能滿足所需，取名為1926是為紀念創辦人Hans Wilsdrof在1926年註冊了「The Tudor」商標，錶款流露復古風情，備有銀色、蛋白色或黑色面盤款式，錶徑尺寸更有28mm、36mm、39mm、41mm等多種選擇，想戴秀氣或霸氣款都行。

▲帝舵表1926系列錶徑28mm女錶風格俐落。（圖／帝舵表提供）

