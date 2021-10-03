SAMSUNG高CP值手機下殺4990元　超廣角＋景深鏡頭隨手拍都是美照

文／C編

隨著年底到來，蘋果發佈全新iPhone 13系列，激起了許多人換機的心，不想一次直上最新款，那麼SAMSUNG系列也是高CP值的選擇，「Her森森」推出「SAMSUNG 高CP熱銷款」，最低只要4990元就可以直接換新，不到萬元的價格簡直划算到破表。

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SAMSUNG Galaxy A32 5G (6G/128G) 智慧型手機，原價9990元、特價7490元

擁有5G飆速連網，無論音樂、影片、追劇或打Game皆可盡情享受不中斷，6.5吋HD加上超大螢幕，V極限極窄邊框放大視野，玩樂無限超展開，有4顆超強主鏡頭加上1顆美顏自拍鏡頭，隨手都能拍出美照。

SAMSUNG Galaxy M32 (6G/128G)智慧型手機，原價6990元、特價6990元

6.4吋 FHD+ Super AMOLED 加上U極限全螢幕，極窄邊框放大娛樂視野，90Hz畫面更新頻率，畫面細膩流暢，社群速速滑，玩遊戲更順暢，使用6400萬畫素主鏡頭，日夜智能自動切換，留下清晰瞬間，透過超廣角鏡頭捕捉壯闊美景，景深鏡頭可以自訂焦距，或是微距鏡頭放大所有細節，適合喜歡拍照的玩家入手。

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SAMSUNG Galaxy M12 (4G/128G)智慧型手機，原價4990元、特價4990元

6.5吋HD+V極限全螢幕，可以盡情體驗最愛的遊戲與影音內容，感受更寬廣的娛樂視野，使用4800萬畫素主鏡頭，留下值得紀念的瞬間，還有超廣角鏡頭享受更遼闊的視角，搭配景深鏡頭讓你自訂焦距，或是微距鏡頭放大所有細節，5,000mAh大電量持續玩樂不間斷，同時支援15W的閃電快充，快速回到滿格狀態。