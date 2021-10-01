紅色、黑色痘印處理方式各不同　用對保養品才能真的淡化

文／Squid

很多人都有痘痘印的問題，只要臉上有痘印，總是很難去除掉，甚至還會越來越紅或是越來越黑，其實只要對症下藥，用對的保養，痘印就可以漸漸淡化，最後恢復健康均勻的膚色。

1.紅色痘印

痘痘發作時引起血管擴張，痘痘消後血管不會馬上縮下去，就會形成紅色斑痕，建議做好舒緩退紅的工作，可以選擇積雪草、苷類、尿囊素等等成份的護膚品。

2.黑色痘印

紅色痘印沒有及時處理，以及長痘時皮膚組織被破壞，造成黑色素沈澱，建議做好防曬工作，挑選能抑制黑色素的保養品。

【推薦單品】

理膚寶水 淨痘無瑕極效精華DUO+

可以幫助痘痘肌膚舒緩保濕，同時抑制黑色素生成，避免黑色痘印出現，重現細緻、均勻的膚色，裡面添加專利益菌生配方、PROCERADTM專利神經醯胺衍生物、專利LHA+水楊酸、菸鹼醯胺等成分，可以有效舒緩。

Indemne 全能修護抗痘菁露

超有感抗痘，讓你肌膚回歸穩定狀態，透過檸檬精油的香氣緩解壓力生活的疲倦感，平衡肌膚油脂分泌、淡化瑕疵。使皮膚恢復光滑，有效改善臉上最常出現的青春痘煩惱，重拾心中所嚮往的優雅生活。

SEXYLOOK 仙人掌夜光玻尿酸

獨家冷鍊凝縮技術，從仙人掌樹中萃取珍稀「仙人掌酸」打開肌膚第一層通道，加乘雙重保濕玻尿酸層層保濕「微分子玻尿酸」和「 C1超導玻尿酸 」，並修復型玻尿酸「南非復活草」修復肌膚各種問題。