fb ig video ETtoday search mobile

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收！焦糖橘棕#793誰擦誰美

>

▲▼植村秀＋雅詩蘭黛新唇釉。（圖／品牌提供）

▲。

記者張毓容／綜合報導　圖／品牌提供

雖然現在還不能跟口罩說再見，但近來絕美唇彩大爆發，讓人看了心癢癢，不收都對不起自己！像是先前掀起絲緞光熱潮的植村秀，近日再推出「無色限奶油緞光唇釉」，細緻綿密的奶霜質地搭配特殊的指觸型刷頭，一抹就能滋潤貼唇，輕鬆擁有絲緞光美唇；而雅詩蘭黛則是推出保養系唇釉「柔霧絲絨唇釉」，柔霧顯色的同時能滋潤雙唇、不拔乾，一抹就能打造花瓣絲絨唇。

▲▼植村秀＋雅詩蘭黛新唇釉。（圖／品牌提供）

▲植村秀 無色限奶油緞光唇釉，NT$1,150。

延續上次「無色限緞光極潤唇膏」一推出就掀起熱潮的高級絲緞光，植村秀近日再推出全新「無色限奶油緞光唇釉」，柔滑綿密的奶霜質地搭配獨特指觸型刷頭設計，猶如手指般弧形刷頭能輕貼唇形、均勻上色，可輕易描繪雙唇輪廓，連唇角與唇峰都能精細描繪，一抹就能滋潤貼唇，刷出慕斯感的飽和絲緞光澤。

▲▼植村秀＋雅詩蘭黛新唇釉。（圖／品牌提供）

▲▼植村秀＋雅詩蘭黛新唇釉。（圖／品牌提供）

▲無色限奶油緞光唇釉擁有飽和持久的絲緞光澤。

全新無色限奶油緞光唇釉共推出8款色選，使用頂級高對比色料搭配持久定色科技，不僅能展現完美飽和的絲緞光色澤，更持色保濕、不黏膩。

▲▼植村秀＋雅詩蘭黛新唇釉。（圖／品牌提供）

▲▼植村秀＋雅詩蘭黛新唇釉。（圖／品牌提供）

▲mondel唇色依序為#930、#784、#793。

其中人氣最高、一定要優先搶起來的熱門色號包含：優雅玫瑰色#BG930玫瑰慕斯，剛剛好的甜嫩感，能溫柔甜美也能打造高級感；比粉嫩玫瑰色多點棕紅色系的茶栗色#BR784栗子慕斯，時尚又顯白；暖調的焦糖棕橘色#BR793焦糖慕斯，可酷可甜，什麼風格都好搭。

▲▼Dior藍星唇膏禮盒＋雅詩蘭黛唇釉。（圖／品牌提供）

▲雅詩蘭黛 柔霧絲絨唇釉，NT$1,250。

除了Dior，雅詩蘭黛也將推出全新「柔霧絲絨唇釉」，顛覆許多人對於霧面唇釉拔乾、顯唇紋的刻板印象，添加年輕肌密無敵霜的明星成分辣木籽油，搭配獨家玻尿酸顯色膠囊，飽和顯色的同時又能保濕潤澤雙唇，堪稱「保養系唇釉」，保濕、輕盈又持久，滑順質地一抹就能打造不卡紋的花瓣絲絨唇。

▲▼植村秀＋雅詩蘭黛新唇釉。（圖／品牌提供）

▲▼Dior藍星唇膏禮盒＋雅詩蘭黛唇釉。（圖／品牌提供）

▲#924、#926、#935是人氣最高色號。

全新柔霧絲絨唇釉共推出10款色選，其中人氣最高的必搶色絕對是#924赤茶玫瑰、#926絲絨玫瑰、#935煙燻玫瑰等3大玫瑰色。

▲▼Dior藍星唇膏禮盒＋雅詩蘭黛唇釉。（圖／品牌提供）

▲依序為#924、#926、#935實擦。

完美混合玫瑰色與茶色的#924，為浪漫的玫瑰粉加上優雅感，不管是上班或約會都超百搭，還不挑膚色；結合玫瑰與桃紅色調的#926一抹就能提亮膚色，能打造華麗妝感，也很適合混色疊擦；#935則是性感又帶點個性的豔麗茶紅色調，一擦氣場十足。

►2021週年慶必買「加大版」保養！巨型小棕瓶、韓國神仙水、茱莉蔻小臉精華49折

►10款夢幻「秋妝眼影盤」！Tom Ford#玫瑰夕陽、韓妞超愛9宮格仙女盤

關鍵字：

美妝, 彩妝, 唇彩, 唇釉, 植村秀, shu uemura, 雅詩蘭黛

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

ET Fashion

推薦閱讀

10／1世界咖啡日優惠整理包　星巴克、85度C等6大連鎖至多「買一送一」

10／1世界咖啡日優惠整理包　星巴克、85度C等6大連鎖至多「買一送一」

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓：扇完巴掌了

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓：扇完巴掌了

內心脆弱又敏感多疑的3大星座！社交達人天秤太會察言觀色

內心脆弱又敏感多疑的3大星座！社交達人天秤太會察言觀色

8千坪環球桃園A19 9／30試營運排長龍　4大亮點先看再逛！ 「憑實力單身」星座Top 3 ！第一名月老也難助，曖昧對象變兄弟 饗食天堂吃到飽每人只要865元　碳烤羊肩排、爐烤牛排無限狂嗑 營養師教「改變6個生活習慣」就能瘦！每天睡滿7小時助減脂 喝錯反變胖！營養師曝3個「豆漿誤區」，你喝對了嗎？ 270度絕美「環景房」開箱！房內冷、熱湯隨時泡　免費Mini Bar太窩心 凱特王妃紅毯戰袍「金色斗篷裝」打趴全場！　曬傲人曲線霸氣破表

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面