植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收！焦糖橘棕#793誰擦誰美

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記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供

雖然現在還不能跟口罩說再見，但近來絕美唇彩大爆發，讓人看了心癢癢，不收都對不起自己！像是先前掀起絲緞光熱潮的植村秀，近日再推出「無色限奶油緞光唇釉」，細緻綿密的奶霜質地搭配特殊的指觸型刷頭，一抹就能滋潤貼唇，輕鬆擁有絲緞光美唇；而雅詩蘭黛則是推出保養系唇釉「柔霧絲絨唇釉」，柔霧顯色的同時能滋潤雙唇、不拔乾，一抹就能打造花瓣絲絨唇。

▲植村秀 無色限奶油緞光唇釉，NT$1,150。



延續上次「無色限緞光極潤唇膏」一推出就掀起熱潮的高級絲緞光，植村秀近日再推出全新「無色限奶油緞光唇釉」，柔滑綿密的奶霜質地搭配獨特指觸型刷頭設計，猶如手指般弧形刷頭能輕貼唇形、均勻上色，可輕易描繪雙唇輪廓，連唇角與唇峰都能精細描繪，一抹就能滋潤貼唇，刷出慕斯感的飽和絲緞光澤。

▲無色限奶油緞光唇釉擁有飽和持久的絲緞光澤。



全新無色限奶油緞光唇釉共推出8款色選，使用頂級高對比色料搭配持久定色科技，不僅能展現完美飽和的絲緞光色澤，更持色保濕、不黏膩。

▲mondel唇色依序為#930、#784、#793。



其中人氣最高、一定要優先搶起來的熱門色號包含：優雅玫瑰色#BG930玫瑰慕斯，剛剛好的甜嫩感，能溫柔甜美也能打造高級感；比粉嫩玫瑰色多點棕紅色系的茶栗色#BR784栗子慕斯，時尚又顯白；暖調的焦糖棕橘色#BR793焦糖慕斯，可酷可甜，什麼風格都好搭。

▲雅詩蘭黛 柔霧絲絨唇釉，NT$1,250。



除了Dior，雅詩蘭黛也將推出全新「柔霧絲絨唇釉」，顛覆許多人對於霧面唇釉拔乾、顯唇紋的刻板印象，添加年輕肌密無敵霜的明星成分辣木籽油，搭配獨家玻尿酸顯色膠囊，飽和顯色的同時又能保濕潤澤雙唇，堪稱「保養系唇釉」，保濕、輕盈又持久，滑順質地一抹就能打造不卡紋的花瓣絲絨唇。

▲#924、#926、#935是人氣最高色號。



全新柔霧絲絨唇釉共推出10款色選，其中人氣最高的必搶色絕對是#924赤茶玫瑰、#926絲絨玫瑰、#935煙燻玫瑰等3大玫瑰色。

▲依序為#924、#926、#935實擦。



完美混合玫瑰色與茶色的#924，為浪漫的玫瑰粉加上優雅感，不管是上班或約會都超百搭，還不挑膚色；結合玫瑰與桃紅色調的#926一抹就能提亮膚色，能打造華麗妝感，也很適合混色疊擦；#935則是性感又帶點個性的豔麗茶紅色調，一擦氣場十足。

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