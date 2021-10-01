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會一秒暴怒的分手瞎理由！第一名竟然是它，連打疫苗都上榜

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文／Squid　圖／pexels

交友APP調查，會一秒暴怒的分手瞎理由，第一名是算命師說不合，第二名和第三名則為爸媽不喜歡、食物喜好不一樣，近期還有網友哭訴「打疫苗」也成分手原因。

▲情侶。（圖／pexels）

而分手後的傷心又該如何調解？8成台人第一時間竟是會找陌生網友討拍，藉由使用交友軟體和網友聊天轉移注意力；不過，就算再難過傷心，仍有7成人在分手後還是忍不住會關注前任社群。

▲情侶。（圖／pexels）

一秒暴怒的分手瞎理由，第一名是算命師說不合，雖多數人都坦承曾因感情不順找過算命師，但以此當分手理由還是讓人聽了秒翻白眼；第二名是爸媽不喜歡，聽到這個媽寶理由，6成台人覺得分了也好；第三名則是5成台人認為超瞎的食物喜好不一樣。

▲情侶。（圖／pexels）

近期意外引起網友討論的 「打疫苗」也成分手原因，在於疫苗副作用後卻沒有被貼心照顧，突然認清了對方不是自己要的人，只好走上陌路分手收場。

「weTouch」調查台人分手過渡期行為，8 成台人除了會和親友哭訴之外，更會上交友軟體找陌生網友討拍，藉由聊天轉移注意力，6成人則會選擇買醉跑趴，就算不喝酒也會約朋友出遊走走，4成人表示會馬上開始進行「大掃除」，除了刪掉對方的號碼及社群軟體，也會把房間的東西都整理換掉，認為觸景就傷情。

關鍵字：

weTouch, 男女, 感情

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