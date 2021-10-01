喝錯反變胖！營養師曝3個「豆漿誤區」，你喝對了嗎？

▲營養師夏子雯分享，無糖豆漿是增肌減脂好幫手。（圖／Pexels、Pixabay，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

豆漿營養多多，但你是否喝對了呢？營養師夏子雯在臉書粉專分享，豆漿是很好的蛋白質來源，也是蛋白質攝取順序的首位，每天喝一瓶400毫升的無糖豆漿，等於攝取2份蛋白質，裡面更含有天然的大豆異黃酮和卵磷脂，但豆漿千萬不能無限制飲用，以下NG行為千萬不要做！





▲不能把豆漿拿來代替水。

#把豆漿當水喝

豆漿和鮮奶一樣都是富含有蛋白質的飲品，當水喝容易造成腎臟負擔，建議無糖豆漿一天飲用400毫升即可；其它的蛋白質來源可從海鮮、魚類、雞蛋、及肉類來攝取。夏子雯更強調，一整天若喝到2000毫升無糖豆漿或非常撐，要補充水分還是喝白開水最適合。

#偏好有糖豆漿

有人不愛喝無糖豆漿，但以含糖豆漿來說，一瓶400毫升的豆漿，約含有4到5顆的方糖，比無糖豆漿多出80-100大卡的熱量，時常飲用確實容易變胖，營養師建議還是選無糖還是最健康。

▲豆漿的鈣質其實並不高。（圖／翻攝自FB/夏子雯-貼近你的生活營養師）

#用豆漿代替鮮奶

有些人不敢喝鮮奶，就以豆漿來代替，事實上豆漿的鈣含量並不高，100毫升的豆漿，鈣含量只有14毫克，想補鈣，建議以含鈣量高的鮮奶、無糖優格、無糖優酪乳、乳酪等乳品類，或是深綠色蔬菜、小方豆干、黑芝麻等來補充更好。

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