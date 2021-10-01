皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌！

▲皮膚科醫師建議，肌膚敏感時要精簡護膚。（圖／翻攝IG@yubi_190、@innisfreeofficial）

記者張毓容／台北報導

最近開始進入換季時節，天氣忽冷忽外，空氣變得乾燥，紫外線卻依舊強烈，不少人肌膚變得粗糙，甚至還容易泛紅刺痛，變得敏感。南韓皮膚科醫師李藝恩就表示這是因皮膚屏障受到損害，會引起各種肌膚問題，她也進一步分享這期間的建議保養方式，只要掌握幾個關鍵原則和簡單3步驟，就能改善泛紅敏感狀態，不管是換季敏感或屏障受損時期都適用。

▲肌膚敏感時，建議使用溫和的胺基酸洗面乳清潔。（圖／翻攝IG@aoihamada）



首先，李藝恩指出，當肌膚處於敏感期間，最重要的是要避免對肌膚的刺激、做好保濕修復，盡量不要化妝，尤其是濃妝，且最好避免使用化妝棉，也不要用卸妝棉粗暴卸妝。

清潔上建議選擇較溫和的胺基酸洗面乳，充分起泡後，上臉輕輕打圈30秒，再用溫水洗淨，洗臉時間不能過長，避免過度清潔，加重肌膚敏感、不適狀況。李藝恩更提醒，這期間精簡護膚很重要，要先暫停使用各種功效性的產品，尤其要避開酒精、香料等容易引發刺激、皮膚乾燥的成分。因此洗臉清潔後建議進行基礎護膚保養就好，只需要以下簡單3步驟即可。

1.基礎保濕



可使用保濕噴霧全臉均勻噴一遍，為肌膚做好充分補水，可幫助角質自然脫落，幫助皮膚再生週期恢復正常。

2.全面修復



補水後接著使用保濕力更強且含有修復成分的精華液，幫助肌膚修復。像是維他命原B5（泛醇）、神經醯胺、積雪草、海茴香、角鯊烯等，都是較常見有助於修復的成分。

3.補充脂質



修復肌膚屏障最關鍵的就是修復皮脂膜，李藝恩建議最後可使用和肌膚皮脂結構相似的荷荷芭油，倒半個硬幣大小的量在掌心，搓熱後均勻輕壓全臉幫助吸收，為肌膚補充脂質，並幫助屏障恢復健康。

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