fb ig video ETtoday search mobile

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌！

>

▲▼簡單3招改善泛紅敏感。（圖／翻攝ＩＧ）

▲皮膚科醫師建議，肌膚敏感時要精簡護膚。（圖／翻攝IG@yubi_190、@innisfreeofficial）

記者張毓容／台北報導　

最近開始進入換季時節，天氣忽冷忽外，空氣變得乾燥，紫外線卻依舊強烈，不少人肌膚變得粗糙，甚至還容易泛紅刺痛，變得敏感。南韓皮膚科醫師李藝恩就表示這是因皮膚屏障受到損害，會引起各種肌膚問題，她也進一步分享這期間的建議保養方式，只要掌握幾個關鍵原則和簡單3步驟，就能改善泛紅敏感狀態，不管是換季敏感或屏障受損時期都適用。

▲▼簡單3招改善泛紅敏感。（圖／翻攝ＩＧ）

▲肌膚敏感時，建議使用溫和的胺基酸洗面乳清潔。（圖／翻攝IG@aoihamada）

首先，李藝恩指出，當肌膚處於敏感期間，最重要的是要避免對肌膚的刺激、做好保濕修復，盡量不要化妝，尤其是濃妝，且最好避免使用化妝棉，也不要用卸妝棉粗暴卸妝。

清潔上建議選擇較溫和的胺基酸洗面乳，充分起泡後，上臉輕輕打圈30秒，再用溫水洗淨，洗臉時間不能過長，避免過度清潔，加重肌膚敏感、不適狀況。李藝恩更提醒，這期間精簡護膚很重要，要先暫停使用各種功效性的產品，尤其要避開酒精、香料等容易引發刺激、皮膚乾燥的成分。因此洗臉清潔後建議進行基礎護膚保養就好，只需要以下簡單3步驟即可。 

1.基礎保濕

可使用保濕噴霧全臉均勻噴一遍，為肌膚做好充分補水，可幫助角質自然脫落，幫助皮膚再生週期恢復正常。

2.全面修復

補水後接著使用保濕力更強且含有修復成分的精華液，幫助肌膚修復。像是維他命原B5（泛醇）、神經醯胺、積雪草、海茴香、角鯊烯等，都是較常見有助於修復的成分。

3.補充脂質

修復肌膚屏障最關鍵的就是修復皮脂膜，李藝恩建議最後可使用和肌膚皮脂結構相似的荷荷芭油，倒半個硬幣大小的量在掌心，搓熱後均勻輕壓全臉幫助吸收，為肌膚補充脂質，並幫助屏障恢復健康。

►專家教3招遠離換季乾癢、敏感肌！喝蜂蜜、吃對食物都有幫助

►皮膚科醫師曝「導致敏感肌」5大NG行為！天天敷面膜真的母湯

關鍵字：

保養, 護膚, 肌膚屏障, 屏障受損, 敏感, 泛紅, 發癢, 刺痛, 修復, 方法, 秘訣, 皮膚科醫師, 醫生

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

ET Fashion

推薦閱讀

智商最高的TOP 3星座！第一名簡直天生聰明，想要騙他比登天還難

智商最高的TOP 3星座！第一名簡直天生聰明，想要騙他比登天還難

10月第一天星巴克優惠喝起來！　6大連鎖咖啡買一送一都在這

10月第一天星巴克優惠喝起來！　6大連鎖咖啡買一送一都在這

10／1世界咖啡日優惠整理包　星巴克、85度C等6大連鎖至多「買一送一」

10／1世界咖啡日優惠整理包　星巴克、85度C等6大連鎖至多「買一送一」

歐陽娜娜「差24歲撞衫」舒淇輸了！網見驚人對比：女王就是厲害 8千坪環球桃園A19 9／30試營運排長龍　4大亮點先看再逛！ 內心脆弱又敏感多疑的3大星座！社交達人天秤太會察言觀色 孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓：扇完巴掌了 日超準心測「辦公桌少了什麼」　看出你目前工作缺少的東西、遇到的困難 歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！　黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦 周子瑜「單飛登封」人氣超高！　貼身洋裝洩成熟曲線網嗨翻

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面