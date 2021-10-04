孔劉咬手指秀錶、朴敘俊生圖用「香奈兒眉刷」梳鬍子，網：比正片還好看

記者王蓁蓁 / 台北報導

韓國大勢男星孔劉成熟的大叔魅力無法擋，他前陣子客串爆火韓劇《魷魚遊戲》的「賞巴掌」情節掀起超高話題，人氣再爆棚，近日他登封韓版《美麗佳人》10月號雜誌，替香奈兒J12腕表系列拍攝一系列帥氣畫報，其中一張「咬手指」曬錶模樣，更是讓粉絲們直接原地暴動 ; 同樣是一線男神的朴敘俊也接下Boy de Chanel系列廣告，還加碼曝光逗趣幕後花絮寵粉，瞬間收服了不少女孩們的心。

作為韓國一線男演員，孔劉的時尚影響力同樣不容小覷，不只經常登上時尚雜誌封面，同時在今年接下香奈兒（CHANEL）韓國區珠寶暨腕錶大使，此回他出鏡韓版《美麗佳人》10月號雜誌，接連穿搭溫暖冬裝搭配香奈兒J12腕表系列拍攝畫報，只見他先是穿著淡紫色外套擺拍，一招「咬手指」祭出超撩人的「炫錶」動作，近距離特寫鏡頭加上魅惑眼神簡直太逼人。

其中一套造型，孔劉換穿寬鬆連帽針織衫，一頭蓬鬆髮型隨興散落在額頭前，影片畫面中孔劉一個抬頭，直勾勾看向鏡頭的眼神瞬間爆擊粉絲心臟，就連不小心撐起抬頭紋也照樣魅力炸裂，他不忘曬出J12黑色腕錶，隨意將手插入胸口V領，慵懶又恣意的氛圍電翻無數粉絲，狂吸愛心。

近日登上韓版《BAZAAR》雜誌的朴敘俊，以CHANEL Beauty品牌大使之姿替Boy de Chanel系列拍攝全新畫報，更在影片中接連示範產品用法，即便是近距離特寫也完全零死角，各種角度都帥出天際，此外雜誌還加碼釋出幕後花絮，像是朴敘俊用眉筆刷「梳鬍子」、對鏡頭比出「開槍」動作等，不做作又俏皮模樣讓不少女孩再度被圈粉一波：「比正片還好看」、「更愛這版本」、「男版人間香奈兒」。