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VALENTINO官網竟買「山寨帽T」！Lady Gaga搶穿　背後藏暖心原因

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記者王蓁蓁 / 專題報導

近日VALENTINO被發現將一款「山寨版」的VALENTINO帽T上架在官網，且不只是女神Lady Gaga搶先穿上身，就連品牌創意總監Pierpaolo Piccioli也早就在IG上曬出這款乍看之下最新推出的潮T穿搭，但仔細一看會發現，上方印的並不是常見的「VALENTINO」字樣，而是有點類似的「VACCINATED」（已接種疫苗），更妙的是這件帽T原先不是VALENTINO推出，卻被品牌相中，以幽默詼諧的方式召集大家一起共同時髦抗疫。

▲VALENTINO 。（圖／翻攝IG、品牌官網）

▲VALENTINO創意總監Pierpaolo Piccioli也穿上這款「山寨」帽T。（圖 / 翻攝IG@pppiccioli)

早在8月份，VALENTINO創意總監Pierpaolo Piccioli就在IG上，曬出這款有著品牌招牌「V」Logo的帽T，就連顏色也是VALENTINO經典的大紅配色，只是下方的字樣不是我們熟悉的「VALENTINO」，而是換成有點相似的「VACCINATED」（已接種疫苗），若是不仔細看可能根本不會發現差別。Pierpaolo Piccioli也在這則貼文中寫下：「接種疫苗不是一種選擇，而是一份責任。」以自身的影響力呼籲接種疫苗的重要性，Po文一發出，吸引了不少設計師與藝人的迴響。

▲VALENTINO 。（圖／翻攝IG、品牌官網）

▲小賈Justin Bieber夫妻、與Kim Kardashian也是CLONEY粉絲。（圖 / 翻攝IG@therealcloney）

事實上，這款爆紅的「VACCINATED」帽T並非VALENTINO或是Pierpaolo Piccioli本人打造，而是由擅長結合時下流行文化、並以詼諧翻玩方式融入設計的洛杉磯品牌CLONEY製作，像是小賈Justin Bieber夫妻、與Kim Kardashian（金卡戴珊）也都是該品牌粉絲。Pierpaolo Piccioli在偶然間發現這款「VACCINATED」帽T後，不但完全沒有生氣，反而自掏腰包買下好幾件，自己穿上之外，還送了一件給品牌多年好友Lady Gaga，Lady Gaga也在社群為全新香水宣傳時穿搭上身，在影片最後她不忘呼籲民眾們趕快去「接種疫苗」。

隨著疫情肆虐全球，疫苗接種成為了時下最受關注的趨勢議題，除了不少人會在社群媒體上更新接種情況，政府也積極推出「疫苗護照」的身份認證，但有什麼會比穿在身上的「證明」還要來得更直接呢？

▲VALENTINO 。（圖／翻攝IG、品牌官網）

▲VALENTINO 。（圖／翻攝品牌官網）

▲VALENTINO X CLONEY(V) 疫苗印花連帽衛衣已在官網限量販售。

不只是將其穿上身，在意外掀起熱議後，Pierpaolo Piccioli主動聯繫CLONEY創辦人Duke Christian George III，以聯名方式共同推出這款VALENTINO X CLONEY「VACCINATED」帽T，比照VALENTINO高奢規格生產，並於線上官網限量販售，此外品牌也承諾將「VACCINATED」帽T全數收益捐贈給聯合國兒童基金會（UNICEF)，幫助COVID-19疫苗接種計畫能夠妥善的分佈全球，讓所有需要疫苗的國家都能得到協助。

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關鍵字：

VALENTINO, Lady Gaga, 帽T, Pierpaolo Piccioli, 疫苗, COVID-19

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