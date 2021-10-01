亮・珠寶／龐德女郎百搭的珠寶是這款　心形墜背後還有007 LOGO

▲龐德女郎安娜德哈瑪斯於《007生死交戰》，佩戴蕭邦Green Carpet系列訂製珠寶入鏡。（圖／蕭邦提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

英國男星丹尼爾克雷格（Daniel Craig）最後一次主演007諜報電影的《007生死交戰》昨正式上映，除了緊張刺激的打鬥場面吸睛，龐德女郎安娜德哈瑪斯（Ana de Armas）與蕾雅瑟杜（Léa Seydoux）的造型也備受矚目，兩人於日前英國舉辦的首映會不約而同都穿LV（Louis Vuitton，路易威登）禮服搭配蕭邦（Chopard）鑽石耳環，而在戲中安娜德哈瑪斯更火辣，穿上深V又開高衩的禮服搭配特別訂製的蕭邦珠寶。

▲安娜德哈瑪斯以低胸禮服搭配蕭邦訂製珠寶，大展性感魅力。





▲龐德女郎安娜德哈瑪斯（左）與蕾雅瑟杜均佩戴蕭邦鑽石耳環，出席於英國舉辦的《007生死交戰》電影首映會。



龐德女郎安娜德哈瑪斯在《007生死交戰》中，佩戴蕭邦Green Carpet系列訂製鑽石耳環、項鍊與手鐲，配上性感禮服非常亮眼。戲外影迷買不到這三款「電影珠寶」，品牌腦筋動得快，直接與007電影的EON Productions製片公司 （EON Productions）合作，攜手創作Happy Hearts - Golden Hearts珠寶系列，並由安娜德哈瑪斯親自演繹，示範無論是細肩帶禮服或者輕鬆的牛仔裝，都能與007珠寶絕配。

▲安娜德哈瑪斯分別以性感與休閒裝扮，搭配007聯名的蕭邦Happy Hearts - Golden Hearts珠寶。



蕭邦選用符合倫理道德標準的玫瑰金打造Golden Hearts系列，因為歷來007電影如《金手指》、《金鎗人》、《黃金眼》都與金淵源深厚，此系列珠寶造型是品牌標誌的心形設計，背後鐫刻007電影經典Logo圖案，同時搭配內有單顆滑動鑽石的小巧心形，共有手環、耳環、吊墜及長項鍊款式。

▲蕭邦Golden Hearts心型項鍊背面鐫刻007電影Logo（左起），鑽石勾邊款146,000元，18K玫瑰金與單顆滑動鑽石101,000元。





▲蕭邦Golden Hearts 心型鑲鑽耳環，188,000元。



Tiffany & Co.鎮店之寶、128克拉Tiffany Diamond傳奇黃鑽，首次登上大螢幕則獻給去年上映的驚悚推理電影《尼羅河謀殺案》，由與品牌友好的「神力女超人」蓋兒加朵（Gal Gadot）佩戴扮演關鍵元素的名鑽，揭開劇中的愛恨情仇。這顆赫赫有名的黃鑽每回曝光都是話題，第一位公開佩戴者是社交名媛Mary Whitehouse 1957年戴著黃鑽出席品牌舞會；女星奧黛麗赫本（Audrey Hepburn）則在1961年宣傳電影《第凡內早餐》（Breakfast at Tiffany’s）時，戴著珠寶設計師Jean Schlumberger創作的緞帶造型黃鑽項鍊亮相，第三位是女神卡卡（Lady Gaga）出席奧斯卡頒獎典禮，近期則由樂壇天后碧昂（Beyonce）戴上拍攝Tiffany形象影片。

▲蓋兒加朵戴Tiffany Diamond傳奇黃鑽在電影《尼羅河謀殺案》亮相。（圖／Rob Youngson二十世紀影業）



