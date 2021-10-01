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歐陽娜娜「差24歲撞衫」舒淇輸了！網見驚人對比：女王就是厲害

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記者鮑璿安 ／台北報導

台灣女星歐陽娜娜備受時尚精品青睞，身為鞋履品牌 Roger Vivier的大陸區代言人，時常拍攝為品牌形象照，其中一套打扮成公主的夢幻造型，以白色蓬裙疊搭黃背心，竟完完整整撞衫了舒淇，兩人相差24歲截然不同的演繹方式引發熱議，有網友盛讚舒淇：「女王就是厲害」。

▲舒淇、歐陽娜娜 。（圖／翻攝微博）

▲舒淇、歐陽娜娜 。（圖／翻攝微博）

▲歐陽娜娜身穿來自上海的時裝品牌Mingma服飾 。（圖／翻攝微博）

歐陽娜娜以Roger Vivier的大陸區代言人之姿拍攝廣告，身穿來自上海的時裝品牌Mingma服飾，運用蓬鬆的白色裙裝，巨大蓬蓬袖效果十足，加以蕾絲透視元素點綴胸前，並搭配顯眼的黃色背心傳遞活潑氛圍。

不過隨即被發現，女星舒淇在雜誌拍攝中也穿著同款，但與歐陽娜娜相比效果大不同，舒淇頂著棕色波浪長捲髮，妝容與此相呼應，傳遞如同童話故事般的氛圍。而她挑戰頗具仙氣的蓬裙絲毫不顯突兀，就連緊身背心下的好身材也若隱若現，纖腰與S曲線一次曝光，整體妝髪造型都更為完整，甚至引發網友直言：「舒淇就沒輸過」、「舒淇永遠的畫報女王」、「舒淇又有少女感又仙氣」。

▲舒淇、歐陽娜娜 。（圖／翻攝微博）

▲郭采潔直接演繹背心。（圖／翻攝微博）

其實Mingma的黃色背心還不只有兩位女星穿著，日前郭采潔也以該套背心搭配傘狀裙亮相，少了精緻夢幻感，反倒是讓纖細的鎖骨線條更為分明，不過網友紛紛認為「效果不如預期」、「前兩位更適合一些」。

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關鍵字：

舒淇, 歐陽娜娜, 郭采潔, 撞衫, 女星, 造型

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