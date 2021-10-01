《魷魚遊戲》姜曉私下行頭超精彩　Celine、YSL…手袋清單必收藏

記者王則絲／台北報導

全球爆紅Netflix驚悚韓劇《魷魚遊戲》話題持續延燒，劇中飾演脫北者「姜曉」的演員鄭浩妍因此而大爆紅，IG粉絲數從原本40萬，目前已一路漲到超過960萬了，本業是國際超模的她經常分享私下造型，細數鄭浩妍的手袋行頭，發現根本超精彩！舉凡Celine、YSL⋯⋯都有，這份品味超群的清單絕對值得收藏。

▲於《魷魚遊戲》飾演脫北者「姜曉」的鄭浩妍大爆紅，私下行頭公開。（圖／翻攝自Netflixkr）

最近大家被瘋狂洗版的大概就是鄭浩妍的這組照片，圖中她戴著可愛的髮帶把頭髮往上箍，整個人很乾淨清爽，手中拿著的則是Celine今年秋冬推出的最新TABOU CLUTCH鎖頭包，這款老花帆布款式，連Lisa也同步帶貨，現已成為超搶手的爆款！

▲鄭浩妍示範Celine本季最新的TABOU CLUTCH手袋。（圖／翻攝自IG@hoooooyeony，以下同）

而身為香奈兒御用模特的鄭浩妍，私下當然也是小香粉，擁有多顆香奈兒手袋，像是她曾分享過的迷你掀蓋掛包，或是珍珠鏈條飾邊的菱格紋斜背包，與常見的經典款作出區隔，凸顯時髦品味。

▲鄭浩妍不只是香奈兒模特，同時也是小香粉。

鄭浩妍私下拍照十分隨性，這種未精修的生活照，讓人感覺更為親近，私下的她也喜歡寬大的穿衣風格，中性的大外套搭配YSL 的Monogram老花帆布包，一點也不衝突，自帶一種酷勁。

▲鄭浩妍以休閒穿搭配上YSL老花包，整個人率性又可愛。

腋下包的誘惑連超模也抵擋不住，像鄭浩妍先前就曾曬出PRADA的Cleo手袋，以及MIU MIU的Sassy系列手袋，都是正火紅的腋下包選擇。

▲鄭浩妍擁有PRADA Cleo、MIU MIU Sassy等腋下包收藏。

鄭浩妍身高176公分，身形非常纖細，背起大包極具份量感，像是這套造型裡她就背上了Alexander McQueen經典的The Story系列，全黑的款式雖然低調，但是辨識度十足，若是嬌小女生覺得尺寸太大，The Story系列有不同尺寸的選擇。

▲鄭浩妍背上大尺寸Alexander McQueen手袋，個性感十足。

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