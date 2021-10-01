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巴黎時裝周／Chloé爆款「木頭手拿包」！　春夏彩色編織、貝殼史上最夢幻

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記者鮑璿安／台北報導

Chloé來到巴黎塞納河畔發佈2022春夏大秀，創意總監Gabriela Hearst延續對於環境責任的重要性，本季僅有31套造型，從夏季度假長衫、披風、花邊連衣裙展現自由奔放，幾乎件件是亮點。而包款「Kattie」成為主打，以多功能斜背手拿包方式，藏有木頭握把，搭配工匠手織毯縫針細節與金屬手鍊環扣，讓時尚迷搶看下個爆款。

▲▼Chloé。（圖／品牌提供）

▲▼Chloé。（圖／品牌提供）

▲護身符吊飾，原料取自庫存的珠寶原料與配件。（圖／品牌提供）

對於本季大秀，Chloé 創意總監 Gabriela Hearst在開頭就強調「重點就是愛」，為了降低環境衝擊，品牌基本款托特包、Nama 運動鞋跟丹寧款都結合再造材質為主題。春夏之際必不可少的洋裝單品，鏤空細節中搭配護身符吊飾，原料取自庫存的珠寶原料與配件；條紋則是用手繪方式，直接繪製於羊絨與薄紗上，搭配不同色調的藍色植物染效果。

▲▼Chloé。（圖／品牌提供）

▲▼Chloé。（圖／品牌提供）

▲手工切割植物染皮革，透過拼接方式打造出多變效果。（圖／品牌提供）

其中一款皮革拼接洋裝，是手工切割植物染皮革，透過拼接方式打造出多變效果，設計靈感直接取自Gabriela的設計圖，猶如貝殼般自然，各種大地色交織出絕美畫布。手工編織一向是創意總監的拿手菜，多色手工鉤針花邊呈現於單肩針織洋裝之上。

▲▼Chloé。（圖／品牌提供）

▲▼Chloé。（圖／品牌提供）

▲本次主打包款多功能手拿Kattie 包；全新誕生 Lawson 水桶包。（圖／品牌提供）

許多包款也出現編織細節，本次主打包款多功能手拿Kattie 包，搭配工匠手織毯縫針細節與金屬手鍊環扣，點綴手工編織皮革或鑲嵌木頭材質。全新誕生 Lawson 包皆以皮革製成，水桶包造型以植物染皮革製作，也以手織毯縫針滾邊。

另外，彩色的圓包一登場就足夠吸睛，圓形 Lolla 包搭配手工編織握把，交織出夢幻春夏氛圍。品牌在15年前誕生的經典 Edith 包也再次進化了，用皮革緞帶以手工交錯編織邊緣，也成為必收單品之一。

▲▼Chloé。（圖／品牌提供）

▲▼Chloé。（圖／品牌提供）

▲圓形 Lolla 包搭配手工編織握把；經典 Edith 包也再次進化了。（圖／品牌提供）

在剛結束的米蘭時裝周中，MSGM 2022 春夏女裝系列融合了 1980 年代的藝術與音樂作品，主要設計靈感來自 Steven Frykholm 在 70 至 80 年代為美國 Herman Miller 公司的露天聚會所設計的野餐海報，色彩上選用了奇異果綠、芒果黃、櫻桃粉、西瓜紅等飽和的色調，格紋印花與塗鴉則令人聯想到派對中的餐桌布，鮮明而生動。

▲MSGM 。（圖／品牌提供）

▲MSGM 。（圖／品牌提供）

▲MSGM 2022 春夏女裝系列融合了 1980 年代的藝術與音樂作品 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

Chloé, 2022, 春夏, 巴黎時裝周

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