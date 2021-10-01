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眼周沒顧好讓你老5歲！「最強眼霜」盤點，撫紋超有感

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▲▼眼霜盤點。（圖／翻攝自IG/ahc_official）

▲眼周顧好，幫你守住青春防線。（圖／翻攝自IG/ahc_official、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

隨著生活型態的改變、3C產品的使用習慣讓時下女性越來越早面對老化問題，在挑選抗老保養品時，除了全臉肌膚的改善外，眼周保養也是不可忽略的，因為眼部可是最容易洩漏年紀的部位，眼周細紋不僅讓人看起來疲憊，更容易顯老。

抗老是愛美女性一生必會面對的課題，根據研究顯示，老化第一道細紋多半出現在眼周，加上疫情期間，外出總是配戴口罩，臉上的重點更會落在眼部，要如何隨時擁有迷人電眼，更是大家重視的話題。

▲▼眼霜盤點。（圖／品牌提供）

▲AHC 逆時空EGF超緊緻全臉眼霜，30ml，600元。

添加多種熱門緊緻修護成分，除了加強呵護脆弱敏感的眼周部位，一樣全臉適用，一支就能搞定全臉七大部位細紋，撫紋超有感，創造極致緊、彈、潤，輕盈滑順易推勻的質地，加上清新茉莉花香，使用後更加放鬆。

▲▼眼霜盤點。（圖／品牌提供）

▲DARPHIN  深海翡翠魚子緊緻眼唇霜，15ml，4,650元。

取自有「植物界魚子醬」之稱的高濃度深海翡翠魚子，同時加入全新獨家深海亮眼植萃複方與超微導精油滲透科技技術，使眼周及唇周水潤提亮有感、從肌底撐起澎潤度。

▲▼眼霜盤點。（圖／品牌提供）

▲BFFECT 第三代Revi抗皺眼部精華，30ml，690元。

不只是眼部抗皺精華，連臉部肌膚紋路皆可使用，一瓶改善眼周與臉部細紋的問題，此次採用了0.2%維他命A醇，能淡化眼周紋路、改善暗沉、增加眼周肌膚彈性，再搭配上複合胜肽配方來延緩肌膚老化，淡化紋路 ; 玻尿酸可增加保濕度，撫紋有感。

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關鍵字：

撫紋, 細紋, 眼霜

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