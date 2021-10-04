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「失敗」只是除錯機制！「7大強心法則」讓你人生砍掉重練也不怕

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編輯／Emily　圖／商周提供、翻攝自unsplash.com

人生中一定會遭遇「失敗」，雖然當下痛苦難受，事後卻會有所成長。我們應該把失敗當成一個管用的除錯機制，讓我們可以找到對的方法、做對的事情，避免重蹈覆轍。

當你覺得自己正走在「失敗」的路上，可以試著用「7大強心法則」鼓勵自己，鍛鍊內心的韌性與強度，當你的心不斷升級與強大，失敗就不再可怕，你無須刻意取悅別人、討好世界，就算人生要砍掉重練也不擔心。

▲失敗學。（圖／翻攝自unsplash.com）

1.你覺得就快要走不下去，怎麼做就怎麼錯……

失敗只是把行不通的事情去除掉，不論當下多麼難受，你終歸可以學到些什麼。

2.每個人都告訴你這樣不對，你應該這樣做或那樣做……

失敗不是別人告訴你說它是什麼就是什麼，經驗是個人的，要懂得區別事實和評論。

3.你的日子過得渾渾噩噩，眼看同學、朋友的人生好像都就定位……

二十幾歲時，你最大的成就是撐過這個階段；失敗會讓你往後的路走得更穩。

▲失敗學。（圖／翻攝自unsplash.com）

4.每次分手都讓你脫了層皮，你懷疑自己再也找不到人愛……

分手是一種急性悲傷症候群，但是沒有人會真的因此活不下去。

5.你對於生活充滿各種擔憂與恐懼，怕讓自己和別人失望……

失敗只是一個資料收集的過程，會讓你知道自己想要什麼、適合什麼。

▲失敗學。（圖／翻攝自unsplash.com）

6.你總是不斷做著各種計畫，把美好希望寄託在未來……

過度期待是快樂的殺手，未來的各種可能性就在於，它根本還沒有發生。

7.你假裝自己比較勇敢或比較成功，無法誠實地做自己……

接受自己的脆弱，你才能變得更堅強；說出自己的脆弱，你才能擺脫羞恥感。

▲失敗學。（圖／翻攝自unsplash.com）

★書名：失敗學：每一次失敗，都是一次生命系統的升級
★作者：伊莉莎白．德依
★出版社：商周出版
★出版日期：2021/09/30
★建議售價：新台幣340元

►「9個壞習慣」容易讓你做錯決定！小心避免才不會越活越廢

►「內向者」10個特質比別人更有優勢　對事物專注也是良好傾聽者

關鍵字：

失敗, 生活, 成長, 經驗, 勵志

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