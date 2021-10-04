10位台劇「帥老師」盤點！藍正龍、劉冠廷、溫昇豪　你最想上誰的課？

文／妞新聞

如果「老師」是學生們的榜樣、生命中的貴人，那麼「帥老師」就是大家上學的動力！在台灣的影劇作品中，有不少高顏值的型男老師，一邊學習還能一邊顧眼睛，讓我們來看看誰開課會每堂都爆滿！

帥老師1.傅孟柏《返校》

▲電玩遊戲改編的電影《返校》由王淨、傅孟柏、曾敬驊主演（圖／返校 Detention 電影版＠Facebook）

電玩遊戲改編的電影《返校》由王淨、傅孟柏、曾敬驊主演，故事聚焦在壓抑的1960年代，傅孟柏飾演的「張明暉老師」浪漫瀟灑，儘管時空背景不允許，仍渴望接收更多新知識、不被現實束縛，因此希望自己的學生能藉由閱讀了解世界，創立了秘密讀書會，享受一點點的自由空間。

帥老師2.劉冠廷《無聲》

▲電影《無聲》故事聚焦在啟聰學校中發生的校園暴力事件（圖／CATCHPLAY）

電影《無聲》由陳妍霏、劉子銓、劉冠廷主演，故事聚焦在啟聰學校中發生的校園暴力事件，劉冠廷飾演啟聰學校的老師，盡心調查校園暴力事件，守護學生不遺餘力，是個很好的老師。

帥老師3.馬志翔《聽見歌 再唱》

▲《聽見歌 再唱》是部以「兒童原聲合唱團」真人真事改編的電影（圖／華納兄弟）

《聽見歌 再唱》由馬志翔、Ella陳嘉樺主演，是部以「兒童原聲合唱團」真人真事改編的電影，故事聚焦在偏鄉小學為了解決廢校危機成立合唱團，馬志翔飾演體育老師「方雅各」，儘管他連五線譜都看不懂，卻願意帶孩子一起向前衝，讓人非常感動。

帥老師4.溫昇豪《危險心靈》

▲溫昇豪在《危險心靈》飾演數學老師。（圖／公視 PTS 臺灣@YouTube）

看到老師肯定要問聲好，模特兒出身的男星「溫昇豪」2006年以公視夯劇《危險心靈》嶄露頭角，當時他在劇中飾演主角黃河的數學老師「詹朝威」，教學作風嚴厲的他深受家長喜愛，但也因此和學生產生不少衝突。

帥老師5.藍正龍《姜老師，妳談過戀愛嗎？》

▲植劇場《姜老師，妳談過戀愛嗎？》（圖／姜老師，妳談過戀愛嗎_植劇場Qseries@facebook）

植劇場《姜老師，妳談過戀愛嗎？》由藍正龍搭檔葉星辰、禾語辰、許光漢主演，以一群「老師」們為主角，講述探討許多社會議題、人性的複雜情感，藍正龍飾演本劇的靈魂人物「陳威霖」，是學校的學務主任，面臨近親失能與家庭經濟困頓，性格壓抑十分壓抑，在種種委屈下也很渴望陽光。

帥老師6.謝祖武《麻辣鮮師》

▲元祖校園喜劇《麻辣鮮師》是不少人童年的回憶（圖／fasty pos17@YouTube）

我要當老師～～～元祖校園喜劇《麻辣鮮師》是不少人童年的回憶，當年裡面的明星也跟著我們一起慢慢變老啦！謝祖武飾演的老師「磊哥」是非常不典型的老師，總是用最特殊的方法帶領學生們回到正途，幽默逗趣又溫馨。

帥老師7.莫子儀《親愛的房客》

▲電影《親愛的房客》由莫子儀、陳淑芳飾演（圖／牽猴子整合行銷）

電影《親愛的房客》由莫子儀、陳淑芳飾演，聚焦在同性戀、安樂死、收養等多個社會議題，以細膩寫實的敘事手法引起廣大迴響，莫子儀在片中飾演鋼琴老師「林健一」，住在房東周秀玉的頂樓加蓋裡，照顧著生病的房東、更打算收養她的孫子王悠宇，作為「房客」在旁人眼裡看起來有點越界，因為他藏著秘密。

帥老師8.是元介《老師，你會不會回來》

▲電影《老師，你會不會回來》（圖／星泰國際娛樂股份有限公司）

電影《老師，你會不會回來》由是元介、夏于喬主演，故事改編自真人真事，講述國文老師「王政忠」發現偏鄉缺乏教育資源，一心想調職回城市，卻因為921大地震讓他決定留下「翻轉教育」，是元介飾演靈魂人物「王政忠」，自幼家境貧寒的他努力透過求學來翻身，看著面臨重大災害的孩子也讓他想到了當年自己，理解到教育的真正意義。

帥老師9.李國毅《俗女養成記2》

▲李國毅在《俗女養成記2》飾演小嘉玲的家教老師（圖／CATCHPLAY）

人氣小生「李國毅」今年宣佈和愛情長跑十多年的圈外女友結婚，娶老婆之後也加盟了人氣台劇《俗女養成記2》，飾演小嘉玲的家教老師「何老師」，不過要是家教老師這麼帥的話，怎麼有辦法專心讀書呢？

帥老師10.莊凱勛《志氣》

▲《志氣》由郭書瑤、莊凱勛、楊千霈主演（圖／威視電影）

《志氣》由郭書瑤、莊凱勛、楊千霈主演，改編自景美女中拔河隊的真實經歷，講述這群大都來自弱勢家庭的孩子，如何靠著汗水與毅力經歷刻苦的訓練過程，一步一步奪得世界冠軍。莊凱勛在片中飾演拔河隊的在郭教練，雖然很嚴格但做事相當認真負責。

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