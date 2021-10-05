5家「平價銀飾」質感爆棚！戴上能提亮膚色、化身個性潮男

文／Dappei

配件的選擇往往能看出在搭配上的用心，雖然單靠服飾也能完成好看的穿搭，但加上戒指、項鍊、手錶 ⋯⋯ 等飾品，就能讓整體穿搭更加完整、有層次，而好看的銀飾則能提亮簡單的穿著，對於原本富有細節的搭配也能達到畫龍點睛的效果。正因每個設計師賦予銀飾的意義都不同，這些細膩又巧妙的創作也就吸引許多飾品愛好者收藏，無論是歐美嘻哈歌手或熱愛穿搭的型人們，從他們的穿搭都能看見對銀飾的熱愛，不過除了較昂貴的菊地健、 Goro's ，有許多平價的銀飾在設計、搭配性上也都極具巧思又有個性，就讓 Dappei 推薦 5 家好看的「平價銀飾品牌」來讓穿搭更有變化吧！

1. Fe3c

台灣新銳飾品品牌的「Fe3c」賦予銀飾更新穎的設計，大膽的輪廓無論是戒指或項鍊都更具潮流感，即使平時搭配簡單的素 Tee 也很有型；喜歡街頭風格的搭黨們如果在寬鬆的整體輪廓上加一條 Fe3c 的項鍊，就會更有個性。而 Fe3c 也與街頭品牌「REMIX」一同推出 Y2K 風格的一系列配件，除了具有設計感的輪廓，夜光塗料產生的效果加上鈦鋼材質不容易生鏽又堅硬，想入手品質好又有設計感的銀飾的話千萬別錯過！另外， Fe3c 也與人氣插畫家「SAITEMISS 低級失誤」以「愛的傳說」為主題，將其道具實體化來推出溫柔色調的聯名飾品，包括：戒指、項鍊、耳環，有興趣的朋友可以選購收藏。

（圖源）

2. AKZIN

喜歡古巴項鍊陽剛粗獷感的搭黨們不妨試試「AKZIN」家的飾品，他們不僅有粗款、細款的古巴鍊，交織扁練的金、銀光澤在陽光下散發細膩質感，藉由鏈條長度不同來互相搭配也別有一番風味，無論街頭或休閒穿搭，來一條古巴鍊都能讓你看起來更帥氣。

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3. Recovery

有特別信息的物件能增長我們的喜愛，如果你也喜歡藉由一些隱喻來表達看法，那麼「Recovery」的飾品一定會符合你的喜好，他們家的飾品藉由不同系列來傳達各自意義，從耳環、手鍊到項鍊，有柔和的輪廓設計，也有較具造型感的樣式，例如：烏鴉頭項鍊、鹿角戒指。而顏色除了銀色還有古銅、霧黑，供飾品愛好者依自己需求挑選合適的款式，搭配性也更豐富。搭編自己很喜歡最右圖的繃帶系列銀鍊，看似簡約的紋理刻痕，以繃帶象徵修復傷口與對立，並包覆一切能修復的理念提升了飾品的溫度。

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4. Atone Studio

搶眼的鬼臉造型似曾相識，原來是取樣自於《聖誕夜驚魂》的主角南瓜王傑克啊！除了朋克感十足的鬼臉，「Atone Studio」家的蝴蝶圖案飾品也很有辨識度，無論是鬼臉系列或蝴蝶樣式，與銀飾相結合而生的帥氣朋克感，很適合喜歡暗黑路線的朋友，加上他們家的飾品視覺上較有重量感，能讓穿搭更有層次。

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5. NONENON

簡約、活潑的設計讓「NONENON」這個來自韓國的飾品品牌受到許多明星、型人所愛，由於品牌宗旨是「不存在明確的方向」，因此款式都是百搭、適合不同穿搭風格，不搶眼卻能讓整體搭配更完整。經典的款式是療癒的「N N 笑臉」，其他不管是座標 LOGO 或黑牌樣式都很好搭配，可以單戴一條，也可與其他不同長度項鍊搭配使用來讓穿搭更有變化。也因為設計簡單、可愛，即使與不同戒指、項鍊同時佩戴也不會過度花俏，平易近人的價位無論自用或送禮都很適合！

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Dappei 結語：

銀飾最怕的除了過敏大概就是質感問題了吧！以上 5 家平價銀飾除了價格實惠、設計從簡約百搭到極具個性都有，每個都有著超出價格的質感設計，不易鏽化外，搭編個人使用上也沒什麼過敏問題（但每個人體質不同，僅供參考），推薦給想購入平價銀飾的搭黨們。最後，雖然銀飾看似能讓穿搭更完整，但以膚色來說，冷色調膚色的人更能透過銀飾來達到提亮膚色的效果，而暖色調膚色則可以試試金色飾品來讓自己更亮眼。

文字編輯 ：Yei

精緻度更加分的秘訣！精選台灣 5 家「飾品品牌」平價又有質感，讓你的穿搭比別人更厲害一點！



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