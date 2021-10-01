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隋棠慘被幼兒扯耳環拉長耳垂　椎心痛還是愛LV耳環

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▲LV 2021珠寶展展出超過200件總逾17億元的珠寶、名錶。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

LV（Louis Vuitton，路易威登）2021高級珠寶展，今起至10月6日於台北盛大舉行，展出超過200件總逾17億元的珠寶、名錶，隋棠受邀示範最新Bravery高級珠寶系列，透露自己收藏的珠寶不會鎖在保險箱，一定會經常佩戴，成功吸引3個孩子的目光，但她難忘被小孩年幼時扯耳環的椎心痛，「我有一邊的耳垂真的被拉長了」。

▲隋棠出席LV高級珠寶展。（圖／記者林敬旻攝）

▲隋棠佩戴LV最新Bravery系列高級珠寶亮相。（圖／記者林敬旻攝）

▲隋棠出席LV高級珠寶展。（圖／記者林敬旻攝）

▲隋棠展示鑲嵌尖晶石與鑽石的Interstellaire項鍊、耳環與戒指。（圖／記者林敬旻攝）

雖然有被扯耳環的慘痛經驗，但LV珠寶展全場最讓隋棠傾心的珠寶依然是她所戴的L’Aventure祖母綠鑽石耳環，出自紀念創辦人路易威登先生200歲誕辰的Bravery系列，描繪路易威登先生從家鄉Jura地區前往巴黎闖蕩的森林景色；她同時搭配向路易威登生日致敬的La Constellation d’Hercule項鍊，鑲嵌209克拉坦桑石、50克拉澳洲蛋白石與近34克拉沙弗萊石並結合鑽石繩鍊，是此次來台Bravery系列6件作品中的焦點。

▲▼LV,Piaget 。（圖／公關照）▲▼LV,Piaget 。（圖／公關照）

▲LV鑲嵌10.62克拉橢圓切割藍寶石的The Arrow戒指，18,925,000元。（圖／LV提供，以下同）

▲▼LV,Piaget 。（圖／公關照）▲▼LV,Piaget 。（圖／公關照）

▲LV主石為2.44克拉祖母綠的L'Aventure 戒指（左）6,025,000元，主石為12.88克拉沙弗萊石La Constellation d'Hercule戒指8,600,000元。

Bravery系列以隱喻手法回溯路易威登不斷超越的人生，不僅描繪他出生的星座，他成為包裝工人到皮箱製造商的歷程，圍繞著勇氣主題的珠寶，勾起隋棠最有勇氣的回憶，是小學念音樂班忘了準備表演，現場即興彈自創曲，從此養成萬事俱備才行動的個性。

▲▼LV,Piaget 。（圖／公關照）

▲LV各鑲嵌2顆橢圓切割藍寶石的Les Honneurs鑽石耳環，6,875,000元。

LV珠寶展同時展出新款名錶，以及提供訂製的珍罕的鑽石與彩色寶石裸石。而正在台中大遠百專賣店舉辦的伯爵「非凡之時」頂級珠寶暨腕錶展，珠寶設計以光為出發點，運用祖母綠、藍寶石、紅寶石與黃鑽等頂級寶石，詮釋光的多變面貌，話題之作是Sunlight Escape系列一款主石為31.70 克拉的緬甸藍寶石手鐲，手鐲鑲滿不同切割的美鑽極盡放閃，深具氣勢。

▲▼LV,Piaget 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴伯爵Sunlight Escape系列緬甸藍寶石頂級珠寶手鐲97,500,000元，斯里蘭卡藍寶石戒指29,900,000元。（圖／伯爵提供）

關鍵字：

LV, Louis Vuitton, 路易威登, 隋棠, PIAGET, 伯爵

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