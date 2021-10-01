Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多　母子首同台慶GUCCI一百周年

記者王則絲／台北報導

今年適逢GUCCI創立一百周年，品牌精心打造了「GUCCI 100」特別系列，並於台北101開設期間快閃店販售，今（1日）邀請到歌手母子檔葉璦菱、Øzi，以及藝人蔡詩芸和金曲歌王杜振熙（蛋堡）搶先示範新系列服裝，此為葉璦菱與Øzi首度同台參加時尚活動，Øzi特別替媽媽緊張，不過葉璦菱不領情，嗆道：「老娘走過的路比你多。」彼此互動很有趣。

▲Øzi身穿GG緹花外套，內搭休閒毛衣與運動褲，大膽色系碰撞出浮誇風格。（圖／品牌提供）



Øzi今獲邀參加GUCCI 100周年主題快閃店活動，身穿跳色針織衫與運動褲，外罩一件GG Logo西裝外套，以復古正裝混搭運動風，些為浮誇的造型正是他的最愛。談到這次為首次與媽媽葉璦菱同台出席時尚活動，他表示感覺很新奇，來的路上興奮問媽媽：「跟兒子一起出席活動，你有沒有什麼驕傲的感覺？」沒想到媽媽只有冷冷回：「沒什麼感覺。」讓Øzi好受傷。

▲葉璦菱穿著緹花綠色套裝，氣場超強。（圖／品牌提供）



葉璦菱今天則是穿著一套墨綠色的絨面西裝套裝，上頭印有GUCCI招牌馬銜鍊的圖案，復古又大氣，連兒子Øzi都大讚：「我覺我媽穿的那套真的還蠻帥的，買給她！」訪問中透露，因為葉璦菱已許久沒出息活動，所以Øzi昨晚還擔心的和媽媽對流程，葉璦菱就開玩笑表示：「其實我心裡在OS老娘走過的路比你多。」打槍Øzi的好心，不過葉璦菱也提到：「他教我也很多，他會跟我講說你可不可以不要用以前拍照的方式，説拍照的時候就是要自然啊，他覺得我有些Pose會有年代感，有教我幾招。」

▲蔡詩芸與杜振熙（蛋堡）亦穿上GUCCI 100特別系列，盛裝現身。（圖／品牌提供）



辣媽蔡詩芸演繹米色的花卉套裝，整身延續的花紋讓她氣場超強，手上的竹節提把手袋，運用了檔案庫裡挖出的懷舊印花，相當吸睛；鮮少現身公開活動的杜振熙，尤其是在時尚場合上，感到不亞於金曲獎時的緊張感，但他也開心表示，今天有打扮得特別帥，他身上搶眼的暗紅色連帽外套，以及寬鬆的GG Logo棉褲，都是他平時就很喜歡的款式。

▲「GUCCI 100周年快閃店」，正中間有羅盤音樂播放裝置可以體驗。（圖／品牌提供）



「GUCCI 100周年快閃店」現已登陸台北101四樓廣場，所打造特別系列以音樂為啟發，在其中可以看見「22705」的數字，代表的是世界上帶有「GUCCI」一詞的歌曲就有這麼多，有關音樂的概念也被廣泛運用到100周年特別系列的設計上，眾多單品中亦能發現「GUCCI00」的全新標誌，快閃店現場還有超有趣的輪盤音樂播放裝置，掃中間的QR Code，便能獲得精選的GUCCI歌單350首。

▲店內陳列特別系列亮點配件。（圖／記者王則絲攝）



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