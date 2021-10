Jennie、華莎用什麼都變爆款！6位新世代「IT girl」誰是你的最愛

文/Dappei

如果有在關注時尚圈的搭黨們一定聽過「IT girl」或是「IT 包」等詞彙,IT 在時尚圈是 Inveitable(不可避免)有「無可取代」的意思。在最初充斥著保守風氣的時代,IT 來自於英國作家 Elinor Glyn 的著作《It》,她透過 IT 來取代較性感裸露的字眼,用來形容有性感魅力的人和以社交生活風格而吸引大眾的人;而在現代,時尚編輯 Lisa Armstrong 將 IT 解釋為「能夠代表當季的整個時裝趨勢」,也就是說 IT girl 和 IT man 是指那些帶領流行趨勢的 icon 們。而這次,Dappei 精挑細選出幾位現代的代表性 IT girl!

BLACKPIINK Jennie

說到亞洲的潮流 icon 不能不提到 BLACKPIINK 的 Jennie,她常穿的 Crop Top 就是最好的例子,帶領起短版露腹上衣的潮流,另外,還記得她的黑金髮挑染嗎?這股瀏海挑染潮也可以說是她領頭!可帥可辣的 Jennie 融合歐韓的風格,可是現在許多人的穿搭典範。

▲Jennie帶領起短版露腹上衣的潮流。(圖/IG@jennierubyjane)



MAMAMOO 華莎

IT girl 有一層的意思是「做自己」而 MAMAMOO 的華莎就是最好的詮釋,曾經在 K-pop 裡因為膚色和外型而備受爭議的她,不畏懼評論,勇於展現自己,跳脫亞洲人「白瘦即是美」的傳統框架,她以驕傲的小麥膚色和蜜大腿,鼓勵女性也能黑又性感,而她率性俐落的打扮也影響了許多人。

▲華莎跳脫亞洲人「白瘦即是美」的傳統框架。(圖/IG@_mariahwasa)



珍妮達馬斯(Jeanne Damas)

Rouje Paris 的創辦人,有著「現代版 Jane Birkin」之稱的珍妮·達馬斯是法國的知名 IG 潮人,從她的穿搭可以看到她的法國情調,給人優雅卻無距離的感覺,她放鬆、簡單的生活態度皆展現在她的穿搭裡,因此她也引領出這種輕鬆愜意又真實的生活態度。

▲有著「現代版Jane Birkin」之稱的珍妮達馬斯是法國的知名IG潮人。(圖/IG@jeannedamas)



怪奇比莉(Billie Eilish)

以「怪、慵懶、厭世」為代表的比莉,螢光綠、浮誇寬鬆的 Oversize是大家對她的經典印象,這也造就現在的流行趨勢 —— 浮誇的顏色和不合身的衣服;16 歲即紅片天的比莉是 Z 世代青少年的模仿典範,除了先前提到的經典形象,將搞怪的知名品牌 Logo 直接滿版穿在身上,也是大家最愛的穿搭之一。喜歡「唱反調」不願追隨流行的比莉,這樣風格讓受許多人欽佩。

▲16歲即紅片天的怪奇比莉是 Z 世代青少年的模仿典範(圖/IG@billieeilish)



蕾哈娜(Rihanna)

在音樂、時尚圈都炙手可熱的人物蕾哈娜,自 2005 年出道至今都相當火紅,變換多端的造型是她的指標之一,每到了盛大的場合總會驚豔全場,讓人不禁期待下次的她會帶來什麼樣的驚喜,2010 年在全美音樂獎典禮上的紅髮造型、2015 年在 Met Gala 的黃袍和 2020 年在自有品牌 Savage x Fenty 形象照裡的淡紫色短髮 ⋯⋯ 等等都是經典造型,帶起了那些年的流行風潮。曾被批為模仿碧昂絲、沒有特色的她,因為自身不畏懼流言蜚語、大膽又自信的個性,如今也闖出自己獨特的一片天。

▲在音樂、時尚圈都炙手可熱的人物蕾哈娜,自2005年出道至今都相當火紅(圖/IG@badgalriri)



肯達爾珍娜(Kendall Jenner)

出生於名門世家 Kardashian 的 Jenner,她的姐妹們也都是時尚圈的上位層,Jenner 率先引領多樣潮流,例如:2018 年的金絲雀黃色,到現今的單車褲、牛仔褲、西裝外套等。她還沒出道時就已經在時尚圈備受關注,許多人會說她是天生就有貴族門票,但儘管批判聲再大,Jenner 仍不斷努力,用實力證明自己,在 25 歲時她便成為全球知名網購站台 FWRD 的創意總監,掛上「超強斜槓」的稱號。

▲Kendall Jenner還沒出道時就已經在時尚圈備受關注。(圖/IG@Kendall Jenner)



Dappei 結語:

搭黨們的 IT girl 是誰呢?不論有無在今天的文章裡,搭編認為她們最大的共同點大概是不畏懼世俗眼光「做自己」的態度吧?不論是穿了什麼、是高矮胖瘦白黑 ⋯⋯ 這些都不影響他們自信地走在大街或是出現在螢幕上;曾無意或有意地被抨擊而自信不足的你,不管是什麼原因而自卑,從現在開始也抬起頭做自己吧!

文字編輯:Rulu

