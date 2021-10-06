Jennie、華莎用什麼都變爆款！6位新世代「IT girl」誰是你的最愛

文／Dappei

如果有在關注時尚圈的搭黨們一定聽過「IT girl」或是「IT 包」等詞彙，IT 在時尚圈是 Inveitable（不可避免）有「無可取代」的意思。在最初充斥著保守風氣的時代，IT 來自於英國作家 Elinor Glyn 的著作《It》，她透過 IT 來取代較性感裸露的字眼，用來形容有性感魅力的人和以社交生活風格而吸引大眾的人；而在現代，時尚編輯 Lisa Armstrong 將 IT 解釋為「能夠代表當季的整個時裝趨勢」，也就是說 IT girl 和 IT man 是指那些帶領流行趨勢的 icon 們。而這次，Dappei 精挑細選出幾位現代的代表性 IT girl！

BLACKPIINK Jennie

說到亞洲的潮流 icon 不能不提到 BLACKPIINK 的 Jennie，她常穿的 Crop Top 就是最好的例子，帶領起短版露腹上衣的潮流，另外，還記得她的黑金髮挑染嗎？這股瀏海挑染潮也可以說是她領頭！可帥可辣的 Jennie 融合歐韓的風格，可是現在許多人的穿搭典範。

▲Jennie帶領起短版露腹上衣的潮流。（圖／IG@jennierubyjane）



MAMAMOO 華莎

IT girl 有一層的意思是「做自己」而 MAMAMOO 的華莎就是最好的詮釋，曾經在 K-pop 裡因為膚色和外型而備受爭議的她，不畏懼評論，勇於展現自己，跳脫亞洲人「白瘦即是美」的傳統框架，她以驕傲的小麥膚色和蜜大腿，鼓勵女性也能黑又性感，而她率性俐落的打扮也影響了許多人。

▲華莎跳脫亞洲人「白瘦即是美」的傳統框架。（圖／IG@_mariahwasa）



珍妮達馬斯（Jeanne Damas）

Rouje Paris 的創辦人，有著「現代版 Jane Birkin」之稱的珍妮·達馬斯是法國的知名 IG 潮人，從她的穿搭可以看到她的法國情調，給人優雅卻無距離的感覺，她放鬆、簡單的生活態度皆展現在她的穿搭裡，因此她也引領出這種輕鬆愜意又真實的生活態度。

▲有著「現代版Jane Birkin」之稱的珍妮達馬斯是法國的知名IG潮人。（圖／IG@jeannedamas）



怪奇比莉（Billie Eilish）

以「怪、慵懶、厭世」為代表的比莉，螢光綠、浮誇寬鬆的 Oversize是大家對她的經典印象，這也造就現在的流行趨勢 —— 浮誇的顏色和不合身的衣服；16 歲即紅片天的比莉是 Z 世代青少年的模仿典範，除了先前提到的經典形象，將搞怪的知名品牌 Logo 直接滿版穿在身上，也是大家最愛的穿搭之一。喜歡「唱反調」不願追隨流行的比莉，這樣風格讓受許多人欽佩。

▲16歲即紅片天的怪奇比莉是 Z 世代青少年的模仿典範（圖／IG@billieeilish）



蕾哈娜（Rihanna）

在音樂、時尚圈都炙手可熱的人物蕾哈娜，自 2005 年出道至今都相當火紅，變換多端的造型是她的指標之一，每到了盛大的場合總會驚豔全場，讓人不禁期待下次的她會帶來什麼樣的驚喜，2010 年在全美音樂獎典禮上的紅髮造型、2015 年在 Met Gala 的黃袍和 2020 年在自有品牌 Savage x Fenty 形象照裡的淡紫色短髮 ⋯⋯ 等等都是經典造型，帶起了那些年的流行風潮。曾被批為模仿碧昂絲、沒有特色的她，因為自身不畏懼流言蜚語、大膽又自信的個性，如今也闖出自己獨特的一片天。

▲在音樂、時尚圈都炙手可熱的人物蕾哈娜，自2005年出道至今都相當火紅（圖／IG@badgalriri）



肯達爾珍娜（Kendall Jenner）

出生於名門世家 Kardashian 的 Jenner，她的姐妹們也都是時尚圈的上位層，Jenner 率先引領多樣潮流，例如：2018 年的金絲雀黃色，到現今的單車褲、牛仔褲、西裝外套等。她還沒出道時就已經在時尚圈備受關注，許多人會說她是天生就有貴族門票，但儘管批判聲再大，Jenner 仍不斷努力，用實力證明自己，在 25 歲時她便成為全球知名網購站台 FWRD 的創意總監，掛上「超強斜槓」的稱號。

▲Kendall Jenner還沒出道時就已經在時尚圈備受關注。（圖／IG@Kendall Jenner）



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Dappei 結語：

搭黨們的 IT girl 是誰呢？不論有無在今天的文章裡，搭編認為她們最大的共同點大概是不畏懼世俗眼光「做自己」的態度吧？不論是穿了什麼、是高矮胖瘦白黑 ⋯⋯ 這些都不影響他們自信地走在大街或是出現在螢幕上；曾無意或有意地被抨擊而自信不足的你，不管是什麼原因而自卑，從現在開始也抬起頭做自己吧！

文字編輯：Rulu

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